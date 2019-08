Diretta Teramo Gubbio/ Streaming video tv: match decisivo (Coppa Italia Serie C)

Teramo Gubbio, diretta dall’arbitro Tommaso Zamagni della sezione Aia di Cesena presso lo stadio Gaetano Bonolis della città abruzzese, è in programma alle ore 20.30 di questa sera, domenica 18 agosto 2019, per la terza e ultima giornata del girone G della prima fase della Coppa Italia di Serie C. L’attesa è grande, perché Teramo Gubbio sarà la partita decisiva per il passaggio del turno: infatti nelle prime due giornate sia il Gubbio (con un tennistico 6-0) sia il Teramo (con uno 0-2 esterno) hanno battuto il Fano e di conseguenza guidano la classifica con tre punti a testa. La differenza reti sorride al Gubbio, che conquisterà primo posto e qualificazione al prossimo turno della Coppa Italia di Serie C anche con un pareggio, mentre il Teramo conterà sulla spinta del pubblico di casa per cercare la vittoria che darebbe invece il passaggio del turno agli abruzzesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Gubbio non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO GUBBIO

Ora andiamo a leggere insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per Teramo Gubbio. Come punti di riferimento possiamo prendere le precedenti uscite ufficiali di abruzzesi e umbri, in occasione delle rispettive vittorie contro il Fano. Dunque domenica scorsa il Teramo era sceso in campo con i seguenti undici titolari scelti dall’allenatore Bruno Tedino: Tomei, Cancellotti, Di Matteo, Cristini, Piacentini, Arrigoni, Santoro, Ilari, Infantino, Minelli e Pinzauti. Per quanto riguarda invece il Gubbio di Federico Guidi, prendiamo a riferimento il seguente modulo 4-3-3: Ravaglia; Lakti, Maini, Bacchetti, Filippini; Malaccari, Conti A., Sbaffo; Battista, Cesaretti, Tavernelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA