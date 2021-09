Diretta/ Teramo Imolese streaming video tv: svolta cercasi (Serie C)

DIRETTA TERAMO IMOLESE: PUNTI CHE SCOTTANO

Teramo Imolese, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Svolta cercasi per due formazioni che non hanno ancora trovato il giusto ritmo nel loro cammino in campionato. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Siena gli abruzzesi si sono ritrovati bloccati in casa dalla Vis Pesaro, che è passata al “Bonolis” vincendo 1-2 e lasciando il Teramo al quartultimo posto in classifica con 2 punti fin qui conquistati.

Diretta/ Teramo Vis Pesaro (risultato finale 1-2): De Respinis completa il sorpasso!

L’Imolese è a quota 5, importante nel cammino la vittoria per 0-3 sul campo della Viterbese, quindi sono arrivati due pareggi consecutivi per la squadra allenata da Fontana, due 0-0 contro Cesena e Siena che hanno dimostrato solidità in difesa ma anche sterilità in attacco. Tre risultati utili di fila hanno comunque alimentato l’autostima della formazione emiliana. Ultimo precedente disputato a Teramo tra le due compagini risalente al 22 gennaio 2019, fu l’Imolese ad imporsi con un secco 0-2 firmato dalle reti di Mosti e Valentini, entrambe realizzate nel corso della prima frazione di gioco.

Diretta/ Imolese Siena (risultato 0-0) streaming video tv: triplice fischio!

DIRETTA TERAMO IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Imolese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Cesena Imolese (risultato finale 0-0) impresa di Santopadre tra i pali!

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO IMOLESE

Le probabili formazioni di Teramo Imolese, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Teramo, Federico Guidi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tozzo, Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Bouah; Viero, Arrigoni, Mungo; Malotti, Bernardotto, Rosso. Risponderà l’Imolese allenata da Gaetano Fontana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Santopadre; Boccardi, Vona, Angeli, La Vardera; Masella, D’Alena, Liviero; L. Lombardi, Belloni, Turchetta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gaetano Bonolis di Teramo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Teramo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA