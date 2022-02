Diretta/ Teramo Modena streaming video tv: vetta sempre in bilico (Serie C)

DIRETTA TERAMO MODENA: EMILIANI LANCIATI!

Teramo Modena, in diretta mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Vetta sempre in bilico per i Canarini che si sono presi la vittoria in extremis, su calcio di rigore, nell’ultima difficile trasferta di Viterbo. 65 punti per la squadra di Tesser e anche per la Reggiana, per il Modena non c’è la possibilità di fermarsi ma sarà necessario cercare di fare bottino pieno anche in Abruzzo.

Diretta/ Gubbio Teramo (risultato finale 2-2): Arrigoni e D'Andrea firmano la rimonta

Il Teramo è reduce da un 2-2 in casa del Gubbio, secondo pareggio consecutivo con gli abruzzesi che restano appaiati a quota 30 punti anche con l’Olbia, con l’obiettivo primario di mantenersi a distanza dalla zona più calda della classifica. Nel match d’andata il Teramo è stato una delle poche formazioni in grado di fermare il Modena, con un pari a reti bianche allo stadio Braglia. Ultimo precedente in Abruzzo datato 13 settembre 2016, Canarini allora vincenti col punteggio di 1-2.

Diretta/ Viterbese Modena (risultato finale 0-1): la decide Ogunseye su rigore!

DIRETTA TERAMO MODENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Modena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 260 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO MODENA

Le probabili formazioni della diretta Teramo Modena, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Teramo, Federico Guidi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini; Hadziosmanovic, Codromaz, Pinto, Mordini; De Grazia, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Rosso. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Gagno, Ciofani, Piacentini, Pergrefi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Mosti, Minesso.

Diretta/ Modena Montevarchi (risultato finale 2-0) streaming: la chiude Minesso

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Teramo Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Teramo con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA