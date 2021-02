DIRETTA/ Teramo Monopoli video streaming tv: le curiosità legate ai precedenti

DIRETTA TERAMO MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Sono appena 3 i precedenti della diretta di Teramo Monopoli che hanno in comune una curiosità, in ognuna di queste non è mai uscito il Goal cioè non hanno mai segnato tutte e due le compagini. Il primo precedente si disputò a campi invertiti il 29 settembre del 2019 e terminò col risultato finale di 2-0. La gara fu decisa da una straordinaria doppietta di Jefferson clamorosamente a cavallo dei minuti 2 e 7. A Teramo si è giocato solo una volta e a vincere sono stati i biancoverdi addirittura per 3-0. Anche in questo caso erano riusciti a passare in doppio vantaggio dopo pochi minuti, al 10mo Fella e al 12mo Tazzer chiudevano un match con il passivo reso ancora più pesante a fine primo tempo da Mercadante. All’andata quest’anno il Teramo si è imposto 2-0, curiosamente con due gol nei primi venti minuti a firma Ilari e Ferreira.

DIRETTA TERAMO MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Monopoli è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

TERAMO MONOPOLI: SFIDA INSIDIOSA…

Teramo Monopoli, in diretta domenica 7 febbraio 2021 alle ore 15.00 dallo stadio Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C nel girone C. Sfida incerta tra due squadre che hanno offerto indicazioni contraddittorie in questa prima parte della stagione. Il Teramo sicuramente ha saputo insediarsi nella zona nobile della classifica ma da diverse settimane non riesce a proiettarsi verso un rendimento importante, con cadute repentine che hanno fatto da intermezzo a risultati importanti.

Dopo la sconfitta di Viterbo il Teramo ha ritrovato però un buon passo: pari nella difficile trasferta di Palermo, vittoria contro il Bari secondo in classifica e poi 0-0 a Foggia, contro la squadra che divide il quinto posto con i Diavoli. Dall’altra parte il Monopoli dopo la grande rimonta e il ritorno alla vittoria contro la Juve Stabia è caduto ancora, perdendo in casa del Catania e ritrovandosi quintultimo in zona play out, a riprova di una stagione molto tormentata per i Gabbiani sin dalle sue prime battute.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO MONOPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Teramo e Monopoli presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa allenati da Massimo Paci scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Lewandowski; Vitturini, Soprano, Piacentini, Tentardini; Mungo, Santoro, Arrigoni; Bombagi, Pinzauti, Costa Ferreira. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Beppe Scienza con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Satalino; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Paolucci, Vassallo, Piccinni, Nicoletti; Bunino, Starita.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Teramo Monopoli: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.83 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 4.25 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.40 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

