Diretta Teramo Paganese/ Streaming video tv: abruzzesi in zona calda (Serie C)

Teramo Paganese sarà diretta dal signor Davide Moriconi, e va in scena alle ore 17:30 di domenica 20 ottobre per la decima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Al Gaetano Bonolis si gioca una partita interessante, con i tre punti che in questo momento servono maggiormente agli abruzzesi: reduci dalla sconfitta di Potenza, i biancorossi di Bruno Tedino sono finiti praticamente in zona playoff, condividono la quindicesima posizione in classifica con altre due squadre e di conseguenza hanno bisogno di uscire dalla zona calda, sapendo di non poter perdere ulteriore terreno. Lo scorso anno la Paganese aveva disputato i playout solo per l’esclusione del Matera a metà campionato; in questa stagione però gli stellati sono partiti con il vento in poppa e, dopo aver battuto l’Avellino al Torre, possono addirittura sognare una partecipazione ai playoff per quanto sia prematuro parlarne. Chiaramente il colpo esterno lancerebbe ancor più i campani, ma vedremo quello che succederà nella diretta di Teramo Paganese mentre analizziamo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Paganese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO PAGANESE

Tedino potrebbe cambiare qualcosa per Teramo Paganese: in difesa dovrebbe rimanere il solito assetto con Piacentini e Iotti centrali, Cancellotti e Tentardini terzini e Tomei a difendere la porta. A centrocampo cercano spazio Lasik e Santoro: uno dei due potrebbe prendere il posto di Ilari, con la conferma di Costa Ferreira e di Arrigoni che si piazzerà davanti alla difesa. Florio potrebbe essere sostituito da Martignago come esterno alto nel tridente; a sinistra dovrebbe giocare ancora Mungo, rischia anche Cianci che viene insidiato da Magnaghi come centravanti. La Paganese di Alessandro Erra punta sul 3-5-2: Schiavino, Mattia e Sbampato a protezione di Baiocco, Carotenuto a destra mentre dall’altra parte potrebbe giocare Perri, con un centrocampo che sarà formato dal playmaker Gaeta e dalle due mezzali Caccetta e Capece. Nel tandem offensivo si candida Scarpa, in gol domenica scorsa: a lasciargli la maglia sarebbe, nel caso, uno tra Alberti e Abou Diop.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Teramo Paganese ci dicono di una formazione abruzzese favorita, ma anche di un sostanziale equilibrio: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2,10 volte la puntata, mentre arriviamo ad un valore pari a 3,40 volte la somma giocata con il segno 2, che identifica il successo esterno. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 3,15 volte quanto messo sul piatto.



