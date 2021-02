Diretta Teramo Paganese/ Streaming video tv: risultato scontato? (Serie C)

DIRETTA TERAMO PAGANESE: TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA?

Teramo Paganese, in diretta alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 28 febbraio 2021, si gioca nella città abruzzese per la ventisettesima giornata del girone C della Serie C. Presentiamo dunque la diretta di Teramo Paganese annotando che le esigenze di classifica sono differenti per queste due formazioni. I padroni di casa abruzzesi infatti sono abbastanza saldamente in zona playoff con 35 punti, anche se il gruppo è ancora abbastanza compatto e tutto è possibile sia in positivo (una migliore posizione nella griglia finale) sia in negativo, compresa una mancata partecipazione.

Settimana scorsa è arrivato un bel pareggio sul campo della Juve Stabia, oggi il Teramo cerca la vittoria contro la Paganese che invece ha soltanto 23 punti, è dunque in zona playout e sta lottando per la salvezza, anche se domenica scorsa ha fatto un bel passo avanti in tal senso vincendo il derby campano contro la Turris e poi mercoledì hanno pareggiato il recupero con il Catania, dunque oggi gli ospiti cercheranno conferme in Teramo Paganese.

DIRETTA TERAMO PAGANESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Paganese sarà garantita in pay-per-view su Sky, essendo questa una delle partite comprese nell’accordo fra la televisione satellitare e la Lega Pro. Di conseguenza raddoppia la possibilità di seguire il match, che sarà naturalmente trasmesso anche in diretta streaming video da Eleven Sports, come tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO PAGANESE

Per le probabili formazioni di Teramo Paganese, possiamo basarci sulle scelte recenti dei due allenatori. Disegniamo allora la squadra di casa seguendo questo modulo 4-3-3 con Lewandowski in porta; difesa a quattro con Vitturini, Diakite, Piacentini e Tentardini; tre uomini invece a centrocampo, che potrebbero essere Ilari, Arrigoni e Santoro; infine il tridente d’attacco con Bombagi, Pinzauti e Costa Ferreira. Il modulo 3-5-2 potrebbe essere il riferimento per la Paganese: Schiavino, Sbampato e Cigagna nella difesa a tre davanti al portiere Baiocco; linea a cinque del centrocampo con Carotenuto, Zanini, Gaeta, Onescu e Squillace; infine Diop e Raffini che potrebbero comporre il tandem titolare in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione diamo uno sguardo anche al pronostico su Teramo Paganese in base alle quote sulla partita offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 è considerato favorito ed è proposto alla quotazione di 1,77 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,45 in caso di segno X e fino a 4,50 nel caso in cui uscisse il segno 2.



