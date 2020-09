Diretta Teramo Palermo/ Streaming video tv: il grande ritorno dei siciliani (Serie C)

DIRETTA TERAMO PALERMO: ROSANERO FAVORITI!

Teramo Palermo viene diretta dal signor Maranesi di Ciampino, e si gioca alle ore 15.00 per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Gran ritorno tra i professionisti per i siciliani, costretti a una stagione in Serie D dal fallimento: immediatamente i rosanero hanno centrato la risalita e ora affronteranno gli abruzzesi. Curiosamente, pur essendosi affidati a un tecnico con ampia esperienza in Serie B come Roberto Boscaglia, il Palermo non ha potuto testare le sue qualità non avendo svolto amichevoli ufficiali nel precampionato. La squadra è ancora un cantiere aperto e gli abruzzesi proveranno ad approfittarne, dopo aver piazzato un gran colpo esterno nel primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Teramo ha battuto 1-2 il Piacenza allo stadio Garilli, i gol di Santoro e Pinzauti hanno fatto iniziare senza ombra di dubbio nel migliore dei modi la stagione ai biancorossi.

DIRETTA TERAMO PALERMO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Palermo non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO PALERMO

Le probabili formazioni di Teramo Palermo, sfida in programma allo stadio Bonolis e valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. Il Teramo sarà schierato dal tecnico Paci con un 4-2-3-1: Lewandowski; Cancellotti, Diakite, Piacentini, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti. 4-2-3-1 per il Palermo di Roberto Boscaglia con questo undici titolare schierato dal 1′: Pelagotti; Peretti, Lancini, Marconi, Crivello; Palazzi, Odjer; Valente, Santana, Floriano; Saraniti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Teramo Palermo, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 3,05 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,30 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,15 volte la vostra giocata.



