Diretta/ Teramo Pescara streaming video tv: derby abruzzese (Serie C)

DIRETTA TERAMO PESCARA: GRANDE SFIDA!

Teramo Pescara, in diretta sabato 19 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Derby abruzzese tra due formazioni che stanno vivendo un momento positivo. Importante in chiave salvezza l’ultima vittoria del Teramo in casa della Fermana, arrivata dopo due ko consecutivi e che ha riportato i teramani a +3 sulla zona play out.

Pescara che ha rilanciato le sue ambizioni di terzo posto battendo proprio il Cesena che occupa la terza piazza, Delfino che viaggia a braccetto a quota 56 punti con l’Entella al quarto posto, a -2 dai romagnoli. L’andata allo stadio Adriatico è terminata 1-1, in questa stagione le due formazioni si sono già affrontate in Coppa Italia a Teramo il 3 novembre scorso, coi padroni di casa vincenti di misura. In campionato i due club non si affrontano a Teramo dal 26 gennaio 2003, un pareggio per 1-1 il risultato.

DIRETTA TERAMO PESCARA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Pescara è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Teramo Pescara, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Teramo, Federico Guidi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini; Hadziosmanovic, Codromaz, Pinto, Mordini; De Grazia, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Rosso. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Rasi; Rauti, Ferrari, D’Ursi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Teramo Pescara, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Teramo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10 l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l'eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











