DIRETTA TERAMO PISTOIESE/ Streaming video tv: corsa alla salvezza (Serie C)

DIRETTA TERAMO PISTOIESE: SFIDA FONDAMENTALE

La diretta tra Teramo e Pistoiese si giocherà oggi, 16 febbraio, alle ore 18 presso lo Stadio “Gaetano Bonolis”. Il Teramo in classifica occupa il 14esimo posto con 28 punti in 25 gare: 7 le vittorie, 7 i pareggi e 11 le sconfitte. La Pistoiese è invece ultima in classifica, con 20 punti in 25 partite, frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. La distanza dalle squadre che la anticipano è però davvero poca: una vittoria sarebbe dunque di fondamentale importanza per la squadra di Alessandrini. I padroni di casa sono reduci dal successo esterno per 2-3 contro la Viterbese: nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi. Il bilancio dell’ultimo periodo è dunque positivo. Gli ospiti vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Siena. Nelle ultime cinque partite hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

DIRETTA TERAMO PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La Serie C scende in campo con la 27esima giornata del Girone B, che vedrà tra le altre anche la diretta tra Teramo e Pistoiese. Il match si giocherà allo stadio Gaetano Bonolis oggi, 16 febbraio. Dove è possibile seguire in diretta la gara? Il match non sarà visibile né su Sky Sport, in Pay tv, né sulla Rai, in chiaro. Per guardare la sfida bisognerà dunque acquistare o il singolo evento o abbonarsi (con sottoscrizione mensile o annuale) a Eleven Sports, piattaforma che detiene in esclusiva i diritti di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO PISTOIESE

Teramo Pistoiese sarà in diretta dalle ore 18:00. Prima di scoprire le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, vediamo le possibili scelte di Guidi e Alessandrini. Il Teramo dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Perucchini in porta, Mordini, Codromaz, Pinto e Hadziosmanoivc in difesa. A centrocampo spazio a De Grazia, Arrigoni e Visero. Attacco con Bernardotto, Malotti e Rosso. La Pistoiese dovrebbe puntare su un 3-4-3: in porta Seculin mentre in difesa Moretti, Venturini e Sottini. A centrocampo dovrebbero agire Nica, Suciu, Castellano e Martina. Tridente d’attacco con Bocic, Vano e Di Massimo.

TERAMO (4-3-3): Perucchini; Mordini, Codromaz, Pinto, Hadziosmanoivc; De Grazia, Arrigoni, Viero; Bernardotto, Malotti, Rosso. All. Guidi

PISTOIESE (3-4-3): Seculin; Moretti, Venturini, Sottini; Nica, Suciu, Castellano, Martina; Bocic, Vano, Di Massimo. All. Alessandrini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come finirà la diretta tra Teramo e Pistoiese, che potrebbe dire tantissimo sulla lotta per la salvezza? Vediamo cosa ci dicono le quote. La Snai dà l’1 a 2.15. Il 2 è invece quotato a 2.60. Più probabile, secondo le quote delle scommesse, l’X, che invece è quotato 3.10. Vediamo se dunque il risultato della gara rispecchierà quanto dicono le agenzie di betting o se offrirà delle importanti sorprese.

