Diretta/ Teramo Pontedera streaming video tv: obiettivi da chiudere (Serie C)

DIRETTA TERAMO PONTEDERA: DECIDERANNO GLI EPISODI…

Teramo Pontedera, in diretta sabato 9 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Dopo quattro risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali la vittoria in casa contro la Carrarese, il Teramo si è definitivamente tirato fuori dalla bagarre play off, portandosi a un solo punto proprio da Carrarese e Pontedera, al decimo posto al confine della zona play off.

La partecipazione alla post season è sempre in bilico per i toscani che con l’1-1 in casa contro l’Olbia hanno messo in fila il loro secondo pareggio consecutivo, rallentando ancora nella corsa ai play off. Nella sfida d’andata il Teramo si è imposto in casa del Pontedera con un rotondo 0-3, ultimo precedente tra le due squadre in casa degli abruzzesi datato 9 gennaio 2016 e conclusosi con un pari a reti bianche.

DIRETTA TERAMO PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Teramo Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Teramo, Federico Guidi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini; Hadziosmanovic, Codromaz, Pinto, Mordini; De Grazia, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Rosso. Risponderà il Pontedera allenato da Ivan Maraia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Melgrati, Shiba, Bakayoko, Espeche; Perretta, Serena, Barba, Foglia, Milani; Mattioli, Mutton.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Teramo Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Teramo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

