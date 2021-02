Diretta Teramo Potenza/ Streaming video tv: Paci non può sbagliare (Serie C)

DIRETTA TERAMO POTENZA: OCCASIONE PER GLI ABRUZZESI

Teramo Potenza, che sarà diretta dal signor Marco Acanfora, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 17 febbraio: è valida per la 25^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021, un altro turno infrasettimanale che riguarda qui il girone C. Il Teramo ha bisogno di risalire la corrente, perché dopo un ottimo avvio si è perso: nel weekend ha perso a Caserta e dunque deve prendersi una vittoria sfruttando il calendario, perché le potenzialità per tornare nelle prime 4-5 della classifica ci sono tutte.

Campionato complesso per il Potenza, il cui ultimo risultato è il ko interno contro il Foggia prima di un rinvio: i lucani sono terzultimi e rischiano seriamente la retrocessione, dopo aver giocato stagioni sopra le righe. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Teramo Potenza; mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco proviamo a valutare in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA TERAMO POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Potenza non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare per questa giornata di Serie C; di conseguenza l’unico modo che avrete per seguire la partita sarà quello di visitare il portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutte le gare del campionato di terza divisione. Per avere accesso alle immagini in diretta streaming video si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio oppure acquistare il singolo evento, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO POTENZA

Piove sul bagnato per Massimo Paci, che in Teramo Potenza deve rinunciare agli squalificati Vitturini e Piacentini: davanti a Michal Lewandowski la coppia centrale sarà formata da Trasciani e Bellucci, mentre il terzino destro sarà Salim Diakité con Tentardini regolarmente schierato a sinistra. A centrocampo Arrigoni sarà supportato da Ilari e Santoro come mezzail; nel tridente offensivo si candidano Kyeremateng e Birligea, ma i favoriti restano comunque Bombagi e Costa Ferreira come laterali con Pinzauti schierato da prima punta. Il Potenza di Fabio Gallo non avrà a disposizione Antonio Sepe: Di Somma completa la difesa con Conson e Gigli a protezione del portiere Marcone, i due esterni di centrocampo potrebbero essere Coccia e Giovanni Volpe con una zona mediana nella quale cercano posto Nigro e Lorenzo Di Livio, che eventualmente possono sostituire Bucolo e Coppola con la conferma invece di Manuel Ricci in fase di impostazione. È Niccolò Romero che invece si candida a una maglia nel reparto offensivo: dovrà vincere la concorrenza di Mazzeo e Salvemini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico su Teramo Potenza, quindi possiamo andare a vedere quali siano le quote previste dal bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte quanto puntato; il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che vale 3,35 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3,00 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA