Diretta Teramo Reggina/ Streaming video tv: i Diavoli fermano la capolista? (Serie C)

La diretta Teramo Reggina andrà in scena oggi, 1 dicembre 2019, a partire dalle ore 15.00 per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C girone C. Si tratta di un incontro molto importante in quanto la formazione di casa che affronta la compagine che, allo stato attuale, è la migliore di tutto il campionato con un percorso davvero straordinario. Entrando maggiormente nel merito di quelli che sono i numeri delle due formazioni che si incontrano, il Teramo si trova al settimo posto in classifica generale in piena zona play-off con 23 punti messi da parte in 16 gare disputate per effetto di 6 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte. Davvero trionfale fino a questo momento il cammino della formazione calabrese che si trova al primo posto della classifica generale con 40 punti ottenuti grazie a 12 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta. Da sottolineare che il Teramo in casa è formazione piuttosto complicata da affrontare come del resto dimostrano le 5 vittorie e 3 pareggi ottenute nelle nelle 8 gare sin qui disputate mentre la Reggina in trasferta ha ottenuto 4 vittorie ed altrettanti pareggi. A rendere ancora maggiormente interessante questa sfida Chi è il fatto che non risultano precedenti ufficiali tra il Teramo e la Reggina.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO REGGINA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Teramo Reggina. La squadra di casa dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con uno schieramento ad albero di Natale ossia con una difesa a quattro davanti all’estremo difensore Tomei che dovrebbe essere composta dal terzino destro Cancellotti, dal terzino sinistro Tentardini e nel mezzo da Piacentini e Cristini. Davanti alla difesa a fungere da ispiratore di gioco c’è Arrigoni con ai piatti Ilari e Ferreira. Dietro all’unica punta che dovrebbe ancora essere l’attaccante Magnani ci saranno sul centrodestra Mungo e sul centrosinistra Il fantasista Martignago. La risposta della Reggina è affidata ad uno schieramento che prevede invece una difesa con tre centrali davanti all’estremo difensore Guarna. In particolare il centrale sarà Bertoncini, sul centrodestra Loiacono e sul centro-sinistra Rossi. A centrocampo garufo a fungere da esterno di destra, Rolando sul lato mancino e nel mezzo Bianchi in coppia con De Rose. Per quanto riguarda la fase offensiva non ci sono dubbi sulla possibilità di schierare dal primo minuto di gioco l’attaccante argentino German Denis che dovrebbe essere affiancato ancora una volta da Reginaldo con alle spalle il talentuoso Bellomo.

CHIAVE TATTICA E COPERTURA TELEVISIVA

In Teramo Reggina si affrontano due formazioni dalle caratteristiche molto differenti sia dal punto di vista tattico che tecnico. Non c’è dubbio che la Reggina debba cercare di ottenere l’intera posta in palio mettendo in campo tutte le proprie straordinarie qualità sia in fase di palleggio che in fase di conclusione.Dal proprio canto il Teramo dovrà assolutamente proporre una partita estremamente attenta allo scopo di sfruttare ogni minima distrazione della formazione calabrese quindi colpirla. Il match può essere seguito come tutto il resto del calendario del campionato di Serie C sulla piattaforma di Eleven Sport che prevede il pagamento di un apposito canone mensile oppure annuale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andando ad analizzare le quote proposte per Teramo Reggina dalle principali agenzie di scommesse italiane ed in particolare della Snai ci si rende conto che i padroni di casa del Teramo non partono favoriti nonostante il fattore campo. In particolare l’eventuale successo del Teramo darebbe diritto ad una quota pari a 2,95 contro il 3,05 previsto per il pareggio mentre in caso di vittoria esterna da parte della formazione calabrese ci avrebbe accesso ad una quota di 2,35.



