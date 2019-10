Diretta Teramo Sicula Leonzio/ Streaming video tv: recupero a Pescara (Serie C)

Teramo Sicula Leonzio, che verrà diretta dal signor Federico Fontani, si gioca alle ore 14:30 presso lo stadio Cornacchia di Pescara: si tratta di una partita che vale come recupero della seconda giornata del campionato di Serie C 2019-2020, nel girone C. Sfida inizialmente programmata per l’inizio di settembre, ma che era stata spostata; nel frattempo gli abruzzesi hanno fatto ben pochi passi in avanti e si trovano in una brutta situazione di classifica, reduci da un deludente pareggio interno contro il Rieti che non ha spostato l’equilibrio. Non fa certo meglio la Sicula Leonzio, che dopo la sconfitta casalinga contro il Monopoli si ritrova un punto sotto e in piena zona playout: per entrambe le squadre una sola vittoria stagionale e la necessità di fare punti per risalire la corrente, anche se difficilmente lo scenario sarà migliore di una salvezza tranquilla. Ad ogni modo vediamo adesso quale potrebbero essere gli schieramenti sul terreno di gioco del Cornacchia, dunque mentre aspettiamo la diretta di Teramo Sicula Leonzio studiamo anche le probabili formazioni del recupero.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Sicula Leonzio non sarà disponibile, ma come sempre le partite del campionato di Serie C sono un’esclusiva della piattaforma Eleven Sports: è possibile abbonarsi al servizio con un contratto stagionale oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo che viene precedentemente fissato, salvo eccezioni – e poi si potrà seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO SICULA LEONZIO

Per Teramo Sicula Leonzio gli abruzzesi si dispongono con il 4-3-1-2: possibile staffetta Bombagi-Costa Ferreira sulla trequarti con Magnaghi che cerca spazio nel reparto offensivo (Cianci e Martignago sono i favoriti), mentre ad agire in mezzo al campo potremmo vedere Ilari e Santoro che farebbero compagnia ad Arrigoni. In difesa Piacentini e Iotti (o Cristini) difenderanno la porta di Tomei, Cancellotti agisce a destra mentre dall’altra parte Tentardini insidia la maglia di Di Matteo e dovrebbe essere titolare. Per la Sicula Leonzio sarà 3-5-2: Cristian Sosa, Ferrini e Petta a protezione del portiere Nordi, Parisi e Sicurella avanzati sulla linea dei centrocampisti dove ci sarà la regia di Cozza, con Bariti e Palermo che si difendono dagli assalti interni di un Maimone pronto a dire la sua. Davanti invece scalpita Lescano, che però deve vincere la concorrenza di Grillo: più sicuro del posto Scardina, che dunque dovrebbe partire titolare anche stavolta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Teramo Sicula Leonzio le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nella squadra di casa la favorita: il segno 1 per la vittoria degli abruzzesi vale infatti 1,92 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo ad un valore corrispondente a 4,00 volte la puntata per il segno 2, che identifica il successo esterno dei bianconeri. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita pari a 3,20 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.



