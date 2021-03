Diretta/ Teramo Ternana (Serie C) streaming video tv: umbri vicini al trionfo

DIRETTA TERAMO TERNANA: LA CAPOLISTA SEMPRE PIÙ VICINA AL TRAGUARDO!

Teramo Ternana, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Umbri vicini al trionfo dopo la fondamentale vittoria dell’ultimo weekend in casa contro il Bari. Una rimonta conquistata nell’ultimo quarto d’ora del match, recupero compreso, arrivata mentre contemporaneamente l’Avellino veniva raggiunto sul pari a Monopoli. Gli irpini sono passati nel giro di pochi minuti da -4 a -9 rispetto alla vetta della classifica e il campionato che sembrava riaperto sembra ora chiuso nel girone C, tantopiù che la Ternana guida la classifica avendo disputato finora una partita in meno rispetto alle inseguitrici. Sarà comunque complicato per i rossoverdi l’impegno in casa di un Teramo che sembra aver ritrovato lo smalto del favoloso inizio di campionato. Abruzzesi che hanno espugnato il campo del Catania nell’ultima sfida disputata e hanno raccolto 7 punti negli ultimi match affrontati: a +8 sulla Viterbese undicesima la partecipazione ai play off sembra di nuovo blindata per gli uomini allenati da Massimo Paci.

DIRETTA TERAMO TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Ternana sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 264 di Unicusano TV. Inoltre sarà disponibile la diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO TERNANA

Le probabili formazioni della sfida tra Teramo e Ternana presso lo stadio Gaetano Bonolis. I padroni di casa allenati da Massimo Paci scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Lewandowski; Vitturini, Diakite,Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Lewandowski; Vitturini, Diakite,Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Teramo e Ternana, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.80 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.90 volte la posta scommessa.



