Diretta Teramo Ternana/ Streaming video tv: sfida incerta al Bonolis (Serie C)

Teramo Ternana viene diretta dal signor Cristian Cudini, e va in scena alle ore 16:00 di domenica 17 novembre: nella quindicesima giornata del girone C della Serie C 2019-2020 si gioca una bella partita tra una squadra a caccia della promozione diretta e una che invece punta un posto nei playoff. La Ternana si è rilanciata battendo la Paganese: ha iniziato molto meglio il suo campionato rispetto alla deludente stagione passata, e adesso prova a tenere il passo della Reggina che sta facendo l’andatura. In questo senso la partita del Bonolis è importante per non perdere contatto; attenzione al Teramo, una squadra che ha svoltato rispetto a stagioni anonime e che, sotto la guida di Bruno Tedino, è entrata tra le prime dieci della classifica. Gli abruzzesi, reduci da quattro vittorie consecutive, hanno perso sul campo del Picerno e adesso vogliono immediatamente riprendere la marcia; vedremo se nella diretta di Teramo Ternana sapranno sfruttare il fattore campo, intanto possiamo valutare quali siano le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Ternana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con le partite della Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la sfida di campionato, di conseguenza, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO TERNANA

In Teramo Ternana c’è uno squalificato: Cancellotti non sarà al centro della difesa abruzzese, dunque Tedino dovrebbe sostituirlo con Iotti che agirà in linea con Piacentini e Cristini, che saranno schierati davanti al portiere Tomei. Sulle corsie laterali sono destinati Costa Ferreira e Tentardini ma attenzione a Martignago, che potrebbe anche giocare da trequartista dove comunque è favorito Bombagi. In mediana Lasik contende una maglia a Ilari e Arrigoni; Cianci e Mungo invece si devono guardare dalla concorrenza di Magnaghi per il reparto offensivo. La Ternana di Fabio Gallo gioca con il rombo: Proietti il regista davanti alla difesa, Partipilo e Furlan in ballottaggio per la trequarti mentre davanti Ferrante e Marilungo, entrambi a segno domenica scorsa, sono virtualmente insidiati da Torromino e Vantaggiato che però partono dietro nelle gerarchie dell’allenatore. Marino Defendi potrebbe sostituire Salzano o Palumbo e giocare dunque come mezzala; in difesa Suagher e Celli proteggono il portiere Iannarilli che potrebbe tornare titolare al posto di Tozzo, Parodi e Mammarella saranno i due terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Teramo Ternana abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il favore del pronostico va alla squadra ospite ma solo per un’incollatura, visto che il segno 2 per la vittoria rossoverde vale 2,55 volte la puntata contro il valore di 2,70 volte la giocata ad accompagnare l’eventualità del successo interno, per il quale dovrete scommettere sul segno 1. Il pareggio è identificato dal segno X, e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,05 volte quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA