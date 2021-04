Diretta Teramo Turris/ Streaming video tv: punti per i playoff (Serie C)

DIRETTA TERAMO TURRIS: SFIDA DELICATA

Teramo Turris, in diretta dallo stadio Gaetano Bonolis della città abruzzese, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 3 aprile 2021, per la trentaquattresima giornata del girone C della Serie C 2020-2021, che in occasione della Pasqua si gioca per intero al sabato. Presentando la diretta di Teramo Turris, possiamo dire che i padroni di casa abruzzesi cercheranno punti per consolidarsi sempre di più in zona playoff, mentre gli ospiti campani si trovano a metà strada tra questa zona playoff e la ben più minacciosa zona playout, di conseguenza con un bel risultato si potrebbe pensare positivo, mentre in caso di sconfitta la Turris sarebbe costretta a guardarsi alle spalle.

Per la precisione, il Teramo ha 42 punti ma deve risollevarsi dalla sconfitta subita settimana scorsa sul campo della Vibonese se non vuole mettere a rischio la propria partecipazione ai playoff; la Turris invece arriva da un buonissimo pareggio contro il Catanzaro, ma deve ancora correre per evitare guai e provare a pensare più in grande. Che cosa dunque potrà succedere oggi pomeriggio in Teramo Turris?

DIRETTA TERAMO TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per seguire in diretta Teramo Turris sarà come sempre la piattaforma Eleven Sports che, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento in pay-per-view, trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO TURRIS

Proviamo adesso a presentare le probabili formazioni di Teramo Turris. Mister Paci potrebbe schierare i padroni di casa con questo modulo 4-2-3-1: in porta Lewandowski; davanti a lui difesa a quattro formata da Vitturini, Diakite, Piacentini e Tentardini; in mediana la coppia composta da Arrigoni e Santoro; sulla trequarti invece Ilari, Bombagi e Costa Ferreira alle spalle del centravanti Pinzauti. Per quanto riguarda gli ospiti della Turris, mister Caneo potrebbe invece scegliere un modulo 3-4-3 con questi interpreti: Abagnale in porta; difesa a tre formata da Ferretti, Lorenzini ed Esempio; a centrocampo possibili titolari Da Dalt, Franco, Tascone e D’Ignazio; infine il tridente d’attacco formato da Longo, Giannone e Romano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Teramo Turris in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,92, mentre poi si sale a quota 3,30 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,85 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Turris.



