Diretta Teramo Viterbese/ Streaming video e tv: i biancorossi si ripeteranno?

Teramo Viterbese, diretta dall’arbitro Gino Garofalo, è la partita in programma oggi, mercoledi 25 settembre 2019, con fischio d’inizio fissato alle ore 18.30 e valida per il sesto turno, infrasettimanale, del campionato di serie C. Il girone è il C, del quale il Teramo occupa la sedicesima posizione a 4 punti, ma era partito con un punto di penalizzazione, e la Viterbese il settimo a quota 9, tra le parti alte della classifica. I 4 punti che il Teramo ha accumulato in classifica, dopo aver annullato la penalizzazione con il pareggio della seconda giornata, sono frutto proprio delle ultime due gare con la vittoria sulla Cavese per 2-0 e il pareggio in casa del Rende per 1-1.Anche la Viterbese dimostra di essere in gran salute con la vittoria ottenuta nella gara casalinga di domenica dove la squadra di mister Lopez, squalificato e perciò sostituito dal suo secondo Niccolai, ha battuto la capolista Catanzaro, che in virtù della sconfitta ha però perso la prima posizione. Il Teramo di Tedino è tornato da Rende con un punto e un po’ di rammarico per essere andato in vantaggio e non aver chiuso la gara, ma anzi facendosi riagganciare in una partita in cui l’estremo difensore bianco rosso non ha compiuto interventi degni di nota.

La diretta tv di Teramo Viterbese non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

In vista di questo turno sono molte le assenze, e mister Lopez spera in qualche recupero da qui a mercoledì, a cui dovrà far fronte la Viterbese. Assenze che però non hanno condizionato la partita contro il Catanzaro che ha portato a una importante vittoria. Bensaja e Culina hanno aggiunto qualità alla squadra entrando in campo nel migliore dei modi, così come Errico, tra i migliori domenica e autore del gol che è valso la vittoria, che ritroverà senz’altro il suo posto a centrocampo, ma maggiore dovrà essere la concentrazione mercoledì. Un calo nervoso ha quasi portato al pari il Catanzaro e simili errori non dovranno ripetersi contro il Teramo. Tedino dal canto suo fa mea culpa per la vittoria buttata alle ortiche contro il Rende, permettendo a un avversario ormai alle corde di riacciuffare un pareggio peraltro in ripartenza. Secondo Tedino il Teramo è una squadra che ancora deve crescere in mentalità e attenzione, ma soprattutto in termini di collettivo.

Le quote Snai parlano di una partita sostanzialmente equilibrata dove il poco divario è probabilmente determinato dal fattore campo. La vittoria del Teramo è data a 2,20, il pareggio a 3,10 e la vittoria esterna della Viterbese a 3,30.





