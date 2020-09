Diretta Ternana AlbinoLeffe/ Streaming video tv: in campo nel 1° turno Coppa Italia

Ternana AlbinoLeffe sarà diretta dall’arbitro Francesco Fourneau, e si gioca alle ore 20:30 presso lo stadio Liberati: siamo nel primo turno della Coppa Italia 2020-2021, una partita che come le altre coinvolge due squadre che fanno parte della prossima Serie C. Ritroviamo in campo quella Ternana che lo scorso luglio aveva perso i quarti dei playoff contro il Bari, pareggiando al San Nicola; i rossoverdi puntano ancora il ritorno in Serie B e hanno cambiato allenatore, affidandosi a Cristiano Lucarelli che ha preso il posto di Fabio Gallo. Confermato invece Marco Zaffaroni sulla panchina dell’AlbinoLeffe: anche i seriani hanno giocato la post season nell’ultimo campionato, ma la loro corsa si è interrotta subito con un pari sul campo del Novara. Adesso vedremo quello che succederà in una gara secca, che prevede anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore; aspettando la diretta di Ternana AlbinoLeffe possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Ternana AlbinoLeffe: la partita di Coppa Italia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione e, di conseguenza, non sarà possibile nemmeno assistere ad una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili consigliamo di consultare liberamente gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare i profili Twitter @TernanaOfficial e @UCAlbinoLeffe.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA ALBINOLEFFE

In Ternana AlbinoLeffe Lucarelli deve fare i conti con una rosa al momento decimata: davanti al portiere Iannarilli dovrebbero giocare Modibo Diakité e uno tra Sini e Michele Russo come centrali, mentre sulle corsie laterali sono pronti Suagher e Bergamelli che si dovranno adattare a giocare come terzini. In mezzo al campo mancano in tanti: Paghera, Proietti e Damian sono di fatto gli unici giocatori disponibili, nel reparto avanzato Furlan e Partipilo possono agire come laterali supportando Torromino o Marilungo che si giocano il posto da prima punta. Zaffaroni si affida invece al collaudato 3-4-1-2: c’è Savini tra i pali, in difesa una linea composta da Riva, Canestrelli e Miculi e due laterali che avanzeranno la loro posizione e potrebbero essere Gusu e Gelli. In mezzo invece ci sono Giorgione e Genevier, che sono in competizione con Marco Piccoli; Gabbianelli il possibile trequartista (ma anche Gelli se la gioca), Cori e Ravasio in ballottaggio con Petrungaro per occupare le due posizioni offensive.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Ternana AlbinoLeffe ci dicono di come la squadra rossoverde sia favorita: il segno 1 che identifica la sua vittoria vale 2,05 volte la somma messa sul piatto, di contro il valore per il successo esterno vi farebbe guadagnare 3,60 volte quello che avrete puntato con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,20 volte la vDirettostra giocata.



