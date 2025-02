DIRETTA TERNANA AREZZO, SECONDA CONTRO SESTA

Undici punti di distanza tra le due formazioni che si sfideranno allo stadio Libero Liberati. Stiamo parlando della diretta Ternana Arezzo in questo lunedì 10 novembre 2025 alle ore 20:30 che metterà la parola “fine” al 26esimo turno di Serie C Girone B.

I rossonverdi hanno ripreso la loro striscia positiva dopo il ko in casa del Pineto per 1-0. Dopodiché sono arrivate le vittorie contro Vis Pesaro per 2-1 e Legnago Salus di misura. La Ternana è distante sei punti dall’Entella capolista.

L’Arezzo invece ha ottenuto solamente una vittoria in questo 2025 ovvero il 3-0 in trasferta con il Legnago Salus. Per il resto sono arrivati i pareggi con Vis Pesaro e Arezzo mentre le sconfitte contro Pineto e infine Pontedera.

DOVE VEDERE DIRETTA TERNANA AREZZO, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Ternana Arezzo di Serie C, allora dovrete abbonarvi al pacchetto Sport di Sky. Se invece preferite la diretta streaming avrete la possibilità di guardare la gara sull’applicazione di Sky vale a dire Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI TERNANA AREZZO

La Ternana giocherà con il modulo 3-4-1-2. Tra i pali Vannucchi, difeso dal terzetto Casasola, Loiacono e Capuano. Agiranno da centrocampo Tito con Corradini, De Boer e Brignola. Ciammaglichella sarà il trequartista dietro a Cicerelli-Cianci.

L’Arezzo invece si disporrà secondo l’assetto tattico 4-3-3. In porta Trombini, protetto dai quattro giocatori schierati da Bucchi ovvero Montini, Gilli, Chiosa e Righetti, In mediana Shaka Mawuli, Santoro e Renzi con Guccione, Pattarello e Tavernelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TERNANA AREZZO

La Ternana è favorita per la vittoria di questa partita poiché è data a 1.64. Il pareggio è quotato 3.45 mentre il 2 fisso è a cinque volte la posta in palio. Over 2.5 a 2.13 con Under alla stessa soglia a 1.60.

