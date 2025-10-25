Diretta Ternana Arezzo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Liberati per l'undicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA TERNANA AREZZO, OSPITI IN VETTA ALLA CLASSIFICA

Comincia sabato 25 ottobre 2025 alle ore 14:30 la diretta Ternana Arezzo. Presso lo Stadio Libero Liberati va in campo la capolista del girone B di Serie C fino a questo momento della stagione 2025/2026 che si sta disputando. Gli ospiti si trovano appunto in vetta grazie ai ben ventisette punti ottenuti dall’inizio dell’annata calcistica.

I toscani hanno rimediato una sola sconfitta e conquistato nove successi quando stanno per affrontare l’undicesima giornata del torneo ed arrivano dal netto 3 a 0 rifiliato in trasferta al Ravenna, staccato quindi di tre lunghezze proprio grazie a questo risultato maturato nello scorso weekend di campionato durante il secondo tempo.

L’intenzione degli amaranto è quella di ripetersi immediatamente e continuare la loro rincorsa all’eventuale promozione diretta in Serie B. Più staccata, precisamente lontana dieci punti, troviamo la Ternana che oggi proverà a ridurre il gap dalle squadre che si trovano più in alto visto l’attuale quarto posto occupato a quota diciassette.

In rossoverdi hanno fatto registrare una mini serie positiva senza infatti perdere nelle ultime tre gare ed hanno recentemente vinto di misura per 1 a 0 contro il Campobasso lontano dalle mura amiche. Il gol firmato da Stefano Pettinari nella ripresa è stato sufficiente per piegare i rossoblu e pure per le Fere c’è il desiderio di ripersi subito.

DIRETTA TERNANA AREZZO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti neanche un istante della diretta Ternana Arezzo usando lo streaming garantito da Sky e da Now Tv. Accedi ai siti ufficiai oppure utilizza le applicazioni come Sky Go se non puoi recerti di persona allo stadio per vedere questa partita di Serie C.

DIRETTA TERNANA AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Arezzo: ci aspettiamo un 3-4-1-2 di partenza per gli uomini di mister Liverani con D’Alterio in porta protetto da Donati, Capuano e Martella, Romeo, Vallocchia, Tripi e Ndrecka nel mezzo, Garetto trequartista dietro la coppia d’attacco formata da Ferrante e Dubickas. Il tecnico Bucchi dovrebbe invece scegliere il modulo 4-3-3 secondo i rumors con Venturi fra i pali, De Col, Gilli, Chiosa e Righetti in difesa, Iaccarino, Guccione e Chierico a centrocampo, Pattarello, Cianci e Tavernelli come tridente offensivo.

DIRETTA TERNANA AREZZO, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers sembrano far ben sperare gli ospiti se si pensa all’esito finale della diretta Ternana Arezzo. Se si prendono in esame i numeri proposti ad esempio da Sisal possiamo vedere che la vittoria dei toscani viene indicata a 2.40 mentre i padroni di casa hanno le stesse possibilità di ottenere i tre punti o di concludere il match in parità considerando che sia il segno 1 che l’x vengono pagati a 3.00.