Diretta Ternana Ascoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA TERNANA ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Una sfida quella della diretta di Ternana Ascoli che è un classico del calcio italiano, anche se solo in due occasioni si sono affrontate in Serie A. La maggior parte delle partite sono state infatti disputate nel campionato cadetto con ben dieci incontri per un totale di cinque anni consecutivi. Mentre le ultime otto gare che mancano all’appello per completare le venti totali sono state disputate in Serie C. La storia continua, e noi prima di immergerci nel rettangolo verde vedremo chi avrà la meglio da un punto di vista storico osservando i precedenti tra i due team.

Nei venti precedenti disputati la Ternana ha collezionato dieci vittorie, l’Ascoli ne ha ottenute sei e in quattro occasioni la sfida è terminata in parità. Il bilancio complessivo sorride dunque ai rossoverdi, che soprattutto nei primi decenni del confronto hanno costruito un vantaggio netto grazie a diversi successi casalinghi. Con il passare del tempo, però, l’Ascoli ha saputo farsi valere sempre di più in trasferta: dagli anni Novanta in avanti i marchigiani hanno vinto spesso al “Liberati”, riequilibrando una sfida che storicamente vede ancora avanti la Ternana, ma con un margine meno ampio rispetto al passato. (agg. Gianmarco Mannara)

STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA TERNANA ASCOLI

Potrete seguire la diretta Ternana Ascoli su Sky Sport 253 per quanto riguarda la tv, mentre su Now Tv, sempre in abbonamento, avrete la diretta streaming video della partita.

TERNANA ASCOLI: IN CERCA DI RISPOSTE!

La diretta Ternana Ascoli ci fa compagnia alle ore 21:00 di domenica 31 agosto 2025, al Liberati ecco una partita molto intrigante nella seconda giornata del girone B di Serie C 2025-2026, tra due squadre che negli anni passati si sono affrontate al piano di sopra e ora vogliono tornarci nel minor tempo possibile.

La Ternana ci è quasi riuscita nell’ultima stagione, in cui ha anche vissuto l’incredibile esonero di Ignazio Abate: arrivata comunque alla finale dei playoff è caduta contro il Pescara, adesso ovviamente vorrebbe vincere il girone per evitare altri rischi ma la concorrenza è spietata e dunque questo traguardo sarà complicato.

Una delle rivali potrebbe essere l’Ascoli, che però dovrà cambiare passo rispetto a un campionato nel quale ha parecchio deluso; i marchigiani hanno aperto questo torneo con un pareggio contro la Pianese, leggermente negativo.

Certo ha fatto ancora peggio la squadra rossoverde che ha perso sul campo del Livorno, ma la diretta Ternana Ascoli è solo la seconda partita e dunque è ancora tutto in divenire, lo sono anche le formazioni che tra poco saranno schierate sul terreno di gioco del Liberati e che noi possiamo provare da analizzare, nei pochi minuti che ci separano ormai dal calcio d’inizio.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA ASCOLI

Fabio Liverani, che è stato confermato, dovrebbe preparare la diretta Ternana Ascoli con il 3-4-2-1, rispetto al ko del Picchi potremmo trovare Loiacono al centro della difesa con Maestrelli e Martella allo stesso modo a protezione di Vitali, a centrocampo si va per la conferma di Vallocchia mentre il giovane McJannet rischia sulla pressione di Tripi, Francesco Donati e Biondini (o Valenti) dovrebbero essere i due esterni ma a destra c’è anche l’opzione Kerrigan, sulla trequarti invece occhio a Turella che se la vede con Orellana e Romeo, Alexis Ferrante dovrebbe essere la prima punta.

Nell’Ascoli di Francesco Tomei il portiere è Vitale, quasi omonimo del pari ruolo, poi Alagna e Guiebre corrono sulle corsie laterali con Curado e Nicoletti che comandano la difesa, a formare il tandem schierato in mezzo al campo potrebbero essere stavolta Ndoj e Carpani ma con Damiani e Milanese che possono anche essere confermati. Abbiamo poi Del Sole che si muove sulla trequarti, Silipo e D’Uffizi che devono vincere la concorrenza di Palazzino e Oviszach sulle fasce alte e Simone Corazza che è in netto vantaggio per il ruolo di prima punta, ma con Chakir eventualmente pronto alla staffetta.

PRONOSTICO E QUOTE TERNANA ASCOLI

Grande equilibrio e incertezza nella diretta Ternana Ascoli anche per quanto riguarda le quote dei bookmaker: un quinto di punto la differenza che la Snai ha posto tra il 2,50 sul segno 1, per la vittoria delle fere, e il 2,70 che accompagna il segno 2 sul quale puntare per il successo esterno dei marchigiani. Molto vicina anche la quota per il pareggio, che viene regolato dal segno X: in questo caso andreste a guadagnare una somma pari a 2,95 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.