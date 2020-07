Diretta Ternana Avellino/ Streaming video tv: è il 1° turno dei playoff Serie C

Ternana Avellino, partita diretta dal signor Francesco Meraviglia, va in scena alle ore 20:30 di mercoledì 1 luglio: è il primo turno dei playoff di Serie C 2019-2020, siamo allo stadio Liberati e c’è un bel vantaggio per la squadra rossoverde che, grazie al quinto posto ottenuto nella classifica del girone C (anche in virtù dell’algoritmo, utilizzato per definire la graduatoria) può giocare in casa questa gara secca e passerà il turno anche pareggiando, perché la regola non prevede tempi supplementari o calci di rigore. La Ternana però ha sperato fino all’ultimo di non giocare la prima fase, ma perdendo la finale di Coppa Italia Serie C vi è stata costretta; ora avrà dunque due gare in più per provare ad avvicinare quella promozione che è sempre stata l’obiettivo. L’Avellino ha sicuramente ottenuto un ottimo risultato centrando i playoff, e adesso vuole rappresentare la grande outsider in grado di dare fastidio; curiosamente gli irpini avevano battuto la Ternana (al Partenio) nell’ultima partita giocata prima del lockdown. Vedremo dunque in che modo andranno le cose nella diretta di Ternana Avellino; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco proviamo a indovinare le mosse da parte dei due allenatori, valutando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Avellino non sarà garantita dai canali della nostra televisione: le partite di Serie C, campionato e Coppa Italia, sono un’esclusiva del portale Sportube (già conosciuto come Eleven Sports) ormai da qualche anno, di conseguenza sarà possibile assistere alla sfida dei playoff in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Le alternative sono un abbonamento stagionale, eventualmente già attivo, oppure l’acquisto del singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA AVELLINO

Fabio Gallo dispone il modulo a rombo per Ternana Avellino: da valutare però chi giocherà in attacco, possibilità per Marilungo e Torromino con il primo da attaccante, al fianco di Vantaggiato o Alexis Ferrante, e il secondo sulla trequarti. In mezzo al campo può tornare utile Salzano, eventualmente mezzala al posto di Verna con la conferma di Paghera e di Palumbo che agirà da frangiflutti centrale; Michele Russo e Celli sono insidiati da Modibo Diakité al centro della difesa, Parodi e Mammarella saranno i due terzini con Iannarilli a difendere la porta. Per Ezio Capuano il modulo sarà invece un 3-5-2: sono Laezza, Bertolo e Illanes a proteggere il portiere Dini, con Celjak e Parisi che avanzano sulla zona centrale del campo per affiancare i due mediani, verosimilmente il cannoniere Di Paolantonio e Garofalo. Con Micovschi e Izzillo a supporto della prima punta Albadoro, gli irpini avrebbero la stessa formazione che all’inizio di marzo aveva battuto 2-0 la Ternana; tuttavia, almeno Demiro Pozzebon potrebbe giocarsi il posto come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Ternana Avellino dicendoci che la squadra di casa è largamente favorita: vale infatti 1,75 volte la somma messa sul piatto il segno 1 che identifica la vittoria dei rossoverdi, contro il valore di 5,00 che è invece posto sul segno 2 per il successo esterno degli irpini. Il pareggio, eventualità che viene regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,30 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.



