Diretta Ternana Avellino/ Streaming video tv: sfida amarcord (Serie C)

La partita Ternana Avellino, diretta dall’arbitro Gualtieri alle ore 18.30, ci parla di una gara che sa tanto di amarcord visto che le due squadre non meno di due stagioni fa si affrontavano in Serie B per sfide che valevano anche i playoff. Sarà una gara ricca di motivazioni pur vedendo in campo due formazioni dai livelli differenti e soprattutto con due classifiche contrapposte. La Ternana va all’inseguimento del Potenza sempre più primo in classifica e che vola sulle ali di un entusiasmo implacabile. Invece la squadra irpina deve risollevarsi dai bassifondi e soprattutto provare a centrare quei playoff che sono obiettivo minimo per una squadra da questo blasone. Senza dimenticare che in campo ci saranno tantissimi ex che arricchiranno di motivazioni una gara che di per sé è tra le più interessanti del girone. Servirà una prova coriacea degli irpini anche perché al Liberati ci sarà il pienone con il pubblico delle fere pronto a diventare l’elemento in più per la super sfida all’Avellino.

Come seguire la partita in diretta streaming video e tv e le quote

La diretta Ternana Avellino sarà visibile in streaming sui canali Eleven Sports dove è possibile seguire la sfida anche in streaming su pc e smartphone. Una possibilità ottima per tutti gli appassionati della Serie C. Invece per quel che riguarda le quote è favorita la squadra di casa con l’1 quotato a 1.85, mentre l’X a 2.35. A 3.50 la vittoria dei lupi d’Irpinia.

Probabili formazioni Ternana Avellino

In vista della diretta di Ternana Avellino soffermiamoci ora sulle probabili formazioni. Le fere di mister Gallo non vuole scomporre la sua regolarità e soprattutto il suo grande equilibrio. Ecco perché il modulo per il tecnico sarà il 3-5-2 con Tozzo tra i pali. In difesa confermata la linea di esperienza con Celli, Suagher e Russo i quali dovranno fare il possibile per fermare i centravanti dell’Avellino. In mezzo al campo per le fere ci saranno Salzano, Palumbo e l’ex, Paghera. Invece sulle fasce la Ternana avrà Mammarella, specialista dei calci piazzati, da un lato e Parodi dall’altro. In avanti il tandem offensivo della formazione rossoverde vedrà come suoi protagonisti Marilungo e Partipilo, due che dalle parti dell’Umbria stanno vivendo una grande stagione. Discorso diverso per l’Avellino di Eziolino Capuano che sta disputando una stagione molto deludente. Tifosi che si aspettavano di più anche se le vicende societarie sono ben note. Il modulo sarà sempre il 3-5-2 con Tonti in porta, Illanes, Zullo e Laezza a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio per De Marco, Di Paolantonio, altro ex, e Rossetti con Parisi e Micovschi ad agire sulle fasce per creare pericoli. In avanti invece Alfageme, un grande ex dalle parti di Terni, e Charpentier.

La Ternana ha grandi individualità per cui non sorprende certo la classifica che ha. La formazione di Gallo sta giocando molto bene e soprattutto sta trovando in alcuni elementi come Paghera e Marilungo il rilancio che meritava. Questi sono solo due dei nomi su cui si basa il gioco della formazione rossoverde che mai come in questa stagione ha voglia di puntare al rientro in serie B. Invece nell’Avellino il perno del gioco è l’ex metronomo del Teramo, Di Paolantonio. Da lui nascono tutte le azioni pericolose dei lupi ed è proprio lui a garantire quella fluidità nella manovra che serve sempre. Un calciatore importante così come Charpentier che è una rivelazione piacevole e che ha dimostrato ottime qualità tecniche sotto porta anche. Lupi che dovranno giocare una grande gara per battere la Ternana che di certo non è l’ultima arrivata.





