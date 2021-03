Diretta/ Ternana Bari (Serie C) streaming video e tv. Big match per la capolista

DIRETTA TERNANA BARI: CHE SCONTRO!

Ternana Bari, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Big match per la capolista che affronta quella che sulla carta doveva essere la pretendente numero uno per il ritorno in Serie B. Ma la Ternana ha dominato finora il girone C mentre il Bari non ha ritrovato continuità neanche dopo il cambio in panchina tra Auteri e Carrera: l’ultimo ko in casa contro il Potenza ha dimostrato come la crisi dei pugliesi non sia affatto finita, e al momento il Bari deve pensare a recuperare il secondo posto, ad appannaggio dell’Avellino con 4 punti di vantaggio rispetto ai Galletti. La Ternana però dopo un campionato da record ha raccolto solo un punto nelle ultime 2 partite disputate in campionato.

A Catanzaro le Fere hanno subito la loro prima sconfitta stagionale, seguita poi dal pari sul campo della Virtus Francavilla: nulla di preoccupante, il vantaggio sull’Avellino si è ridotto a 7 lunghezze ma gli irpini hanno finora disputato una partita in più. Il tecnico Cristiano Lucarelli chiede però più determinazione per non vanificare un campionato fin qui da ricordare per gli umbri.

DIRETTA TERNANA BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Bari sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 264 di Unicusano TV. Inoltre sarà disponibile la diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA BARI

Le probabili formazioni della sfida tra Ternana e Bari allo stadio Libero Liberati. I padroni di casa allenati da Cristiano Lucarelli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Frascatore; Paghera, Palumbo; Peralta, Falletti, Furlan; Raicevic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Carrera con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Frattali, Celiento, Minelli, Perrotta, Sarzi, De Risio, Lollo, Marras, Antenucci, D’Ursi, Cianci.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Ternana e Bari, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.85 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.75 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.65 volte la posta scommessa.

