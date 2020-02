Diretta Ternana Bari/ Streaming video tv: è un big match al Liberati (Serie C)

Ternana Bari, in programma alle ore 20:45 di mercoledì 26 febbraio presso lo stadio Liberati, è un big match che rientra nel programma della 28^ giornata di Serie C 2019-2020: siamo nel girone C ed entrambe le squadre vogliono almeno un posto nella fase nazionale dei playoff. Per gli umbri è presumibilmente il solo orizzonte possibile, considerato che con il pareggio sul campo del Catania (sempre 0-0 come in Coppa Italia) la squadra è stata agganciata al quarto posto dal Potenza ma soprattutto ha perso nuovamente contatto dalla Reggina. Gli amaranto sono il punto di riferimento del Bari, ma i galletti nell’ultimo turno si sono fatti fermare dalla Cavese: di conseguenza la capolista ha guadagnato altre due lunghezze e ora è a +8, naturalmente Vincenzo Vivarini può ancora sperare nel sorpasso ma perché sia così dovrà provare a vincere questa sera e sperare. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Liberati, aspettando il calcio d’inizio della diretta di Ternana Bari possiamo andare a leggere le probabili formazioni.

La diretta tv di Ternana Bari non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma naturalmente l’appuntamento con tutto il campionato e la Coppa Italia di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, per seguire la sfida in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Fabio Gallo potrebbe confermare l’albero di Natale per Ternana Bari: Michele Russo e Bergamelli davanti a Iannarilli, Parodi a destra mentre dall’altra parte torna titolare Mammarella. Centrocampo nel quale vanno verso la conferma Paghera e Palumbo, per quanto riguarda Proietti la sua maglia è insidiata da Verna e Damian, con il primo che appare favorito. I due trequartisti potrebbero essere Torromino e Partipilo, che se la giocano con Furlan; a questo punto davanti a tutti andrebbe nuovamente Alexis Ferrante, in competizione stretta con il veterano Vantaggiato. Può cambiare qualcosa anche il Bari di Vivarini, con Berra che può agire come terzino destro in una difesa nella quale il portiere Frattali è confermato e così anche Sabbione e Andrea Costa, mentre Di Cesare può lasciare il posto a Pinto al centro. In mediana Bianco sarà sempre il playmaker, mentre sulle mezzali si candidano ancora Scavone (in gol contro il Picerno) e Folorunsho, così come D’Urso spera di rubare il posto a Laribi sulla trequarti. Davanti, Simeri partito dalla panchina a Cava de’ Tirreni dovrebbe ritrovare il posto da titolare: glielo lascerà Terrani, confermato invece Antenucci.

Naturalmente per Ternana Bari si parte in equilibrio nelle quote fornite dall’agenzia di scommesse Eurobet: secondo questo bookmaker comunque i padroni di casa sono favoriti, e la somma per la loro vittoria corrisponde a 2,40 volte quello che avrete deciso di mettere su piatto. Per quanto riguarda invece le altre due eventualità, la vincita che vi mettereste in tasca è la stessa: scommettendo sul segno X per il pareggio o il segno 2 per il successo esterno del Bari guadagnereste comunque 3,00 volte la vostra puntata.



