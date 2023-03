Diretta/ Ternana Bari streaming video tv: pugliesi, solo i 3 punti per la A (Serie B)

DIRETTA TERNANA BARI: IN EQUILIBRIO!

Ternana Bari, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie B. Dopo il pareggio nel big match contro il Frosinone il Bari non ha altra scelta se non vincere in Umbria per continuare a puntare al salto in Serie A, fondamentale considerando la vittoria del Genoa sul campo del Brescia col secondo posto al momento lontano 6 lunghezze per i pugliesi.

Screzi Cts-Iss: documenti nascosti anche a Brusaferro/ "Presentazione? È riservata…"

La Ternana attende ancora il ritorno alla vittoria dopo aver ripreso in panchina Cristiano Lucarelli, con i rossoverdi reduci da una sconfitta subita proprio contro il Genoa a Marassi e al momento costretti a guardarsi alle spalle, lontani solo 3 lunghezze dalla zona play out. All’andata pari senza reti allo stadio San Nicola tra le due squadre, il 13 marzo 2021 la Ternana ha vinto 2-1 l’ultimo precedente interno di campionato contro il Bari nel campionato di Serie C.

Carenza antibiotici in autunno 2023?/ Ema: "Ok distribuzione farmaci non autorizzati"

TERNANA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Roccella "Contrastare utero in affitto in ogni modo"/ "Natalità? No modello Ungheria"

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA BARI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Bari match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo, Falletti; Partipilo. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Caprile; Pucino, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Molina, Maita, Benedetti; Benali; Cheddira, Esposito.

TERNANA BARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA