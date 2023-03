DIRETTA/ Ternana Benevento video streaming tv: latitano i pareggi in passato

DIRETTA TERNANA BENEVENTO: I TESTA A TESTA

Si gioca tra poco la diretta di Ternana Benevento, e allora riguardo questo incrocio possiamo dire che recentemente le due squadre si sono affrontate in parecchie occasioni, anche nella Prima Divisione Lega Pro. Senza considerare le partite andate in scena negli anni Ottanta, che sono tante e riguardano la Serie C1, Ternana Benevento dall’ottobre 2008 si è giocata 11 volte: curiosamente non ci sono mai stati pareggi (l’ultimo, qui al Liberati, è del dicembre 1984) e il bilancio è leggermente in favore dei sanniti, che hanno vinto in 6 occasioni contro le 5 delle fere.

L’ultimo successo interno della squadra umbra è quello dell’ottobre 2011: eravamo appunto in Lega Pro e i gol decisivi li avevano segnati Angelo Nolé e Crocifisso Miglietta. Curiosamente la Ternana ha vinto le ultime due sfide in assoluto, ma in entrambi i casi eravamo al Vigorito; l’ultima vittoria che il Benevento è riuscito a centrare in trasferta è invece del dicembre 2021, dunque stiamo parlando del campionato scorso e ovviamente eravamo in Serie B. Anche in quel caso era finita 2-0: per la squadra di Fabio Caserta aveva deciso una doppietta di Gianluca Lapadula, con entrambe le reti segnate nel primo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

TERNANA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Benevento sarà trasmessa per gli abbonati sulla televisione satellitare sul canale Sky Sport 253. Come sempre nel campionato cadetto, ci sarà però anche la tripla possibilità della diretta streaming video di Ternana Benevento, che sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite i servizi garantiti da Sky Go, oppure anche dalle piattaforme di DAZN e HelbizLive.

PUNTI PESANTI!

Ternana Benevento, in diretta naturalmente dallo stadio Libero Liberati della città di Terni, sarà in programma con fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 marzo 2023, essendo una delle partite della ventottesima giornata di Serie B. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che la diretta di Ternana Benevento ci offrirà motivazioni almeno parzialmente diverse ma molto significative per entrambe le formazioni, dal momento che la Ternana ha 35 punti ed è in una posizione intermedia, nella quale si possono ancora inseguire i playoff ma d’altro canto si rischiano anche i playout, mentre il Benevento con soli 27 punti è in maniera sorprendente una delle squadra maggior rischio retrocessione e deve dare la svolta a questo andamento lento.

Nella scorsa giornata la Ternana arriva da un buon risultato, cioè il pareggio per 0-0 sul difficile campo del Palermo, mentre il Benevento ha confermato tutti i suoi problemi perdendo per 0-2 in casa contro il Sudtirol, che invece è una delle migliori realtà stagionali della cadetteria e ha spinto ancora più in fondo i campani, adesso davvero in una pessima situazione di classifica. La posta in palio sarebbe quindi preziosa per entrambe e di conseguenza siamo curiosi di scoprire che cosa succederà oggi pomeriggio allo stadio Liberati, nella diretta di Ternana Benevento…

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA BENEVENTO

Parliamo adesso delle probabili formazioni per la diretta di Ternana Benevento. L’allenatore di casa, cioè il rientrante Cristiano Lucarelli, dove fare i conti con diverse assenze e quindi nel modulo 3-4-2-1 proviamo ad ipotizzare i seguenti undici titolari: in porta Iannarilli; davanti a lui la difesa a tre formata da Diakite, Sorensen e Mantovani; linea a quattro invece a centrocampo con Cassata, Coulibaly, Di Tacchio e Corrado da destra a sinistra; infine, il reparto offensivo della Ternana con Palumbo e Falletti sulla trequarti, alle spalle del centravanti Partipilo.

Per quanto riguarda invece gli ospiti del Benevento di mister Roberto Stellone, disegniamo un modulo 4-3-2-1 nel quale il portiere Paleari sarà protetto dalla difesa a quattro con Foulon, Leverbe che rientra dalla squalifica, Pastina e Letizia da destra a sinistra; a centrocampo si potrebbe invece vedere il terzetto con Schiattarella, Tello e Karic, mentre sulla trequarti rientra Importa dopo la squalifica e potrebbe giocare con Canfora alle spalle del centravanti Simy.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Ternana Benevento. L’agenzia di scommesse Snai ritiene lievemente favoriti i padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 2,55 per il successo della Ternana, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Benevento il segno 2 varrebbe 2,80 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe la quotazione di 3,25 volte la posta in palio.

