DIRETTA TERNANA BENEVENTO U17 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci alle emozioni della diretta Ternana Benevento U17, la finale scudetto Under 17 per le formazioni che hanno la prima squadra in Serie C. C’è in palio il titolo tricolore che l’anno scorso era stato vinto dal Renate, capace di imporsi con il risultato di 2-1 nella finale contro l’Ancona a San Benedetto del Tronto. Stavolta invece le finali nazionali sono nel Lazio e quindi ecco Rieti come sede della partita che mette in palio il tricolore U17 di Serie C.

A partire dagli ottavi di finale di questo campionato, la Ternana ha eliminato nell’ordine il Sorrento, il Latina ed infine la già citata Spal nella semifinale di venerdì per arrivare fino a qui, mentre i pari età del Benevento Under 17 nel loro cammino nella fase ad eliminazione diretta hanno avuto finora la meglio contro Trapani, Perugia ed infine Pro Vercelli. Adesso però la parola deve finalmente passare al terreno di gioco dello stadio di Rieti: comincia davvero la diretta Ternana Benevento U17! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TERNANA BENEVENTO U17 IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta Ternana Benevento U17 in tv sarà sul portale tematico federale Vivo Azzurro TV, una bella occasione per seguire in diretta streaming video la finale scudetto degli Under 17 di Serie C.

TERNANA BENEVENTO U17: LA FINALE SCUDETTO UNDER 17 DI SERIE C

Lo Stadio Centro d’Italia ‘Manlio Scopigno’ di Rieti alle ore 20.00 di stasera, domenica 15 giugno 2025, ospiterà la diretta Ternana Benevento U17, cioè la partita valida come finale scudetto del campionato Under 17 di Serie C detenuto dal Renate campione uscente.

Una bella occasione per tutti gli appassionati di scoprire giovani talenti e per i tifosi di umbri e campani naturalmente anche di sostenere il vivaio della propria squadra del cuore per un obiettivo mai banale, perché vincere lo scudetto è il massimo, qualsiasi sia la categoria di riferimento.

Per giungere alla diretta Ternana Benevento U17 la semifinale è stata particolarmente tosta per la squadra rossoverde umbra, dal momento che la Ternana U17 ha vinto per 3-2 ai tempi supplementari la propria semifinale contro la Spal, con gol decisivo di Dezio dopo le reti segnate da Forlini e Di Curzio nei tempi regolamentari.

Ben più netta la vittoria del Benevento, che infatti nella propria semifinale ha travolto con un netto 4-0 i pari età della Pro Vercelli grazie ai gol segnati da Soprano, Scalici, Grilli e Del Gaudio in un match a senso unico. I campani saranno favoriti? Ce lo dovrà dire la diretta Ternana Benevento U17 stasera a Rieti…

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA BENEVENTO U17

Le scelte dei due allenatori in semifinale sono la base di partenza per le probabili formazioni della diretta Ternana Benevento U17. Marco Di Loreto per la sua Ternana dovrà fare i conti pure con le fatiche dei supplementari, quindi forse potrebbe esserci qualche dubbio in più nel suo 4-3-3, che comunque indichiamo con Cului in porta; i quattro difensori Forlini, Biancafarina, Bottausci e Rota; a centrocampo il terzetto composto da Bruti, Di Curzio e capitan Onesti; infine il tridente d’attacco con Rivelli, Dezio e Coltorti.

Sulla carta potrebbe avere più energie il Benevento, reduce da una semifinale ben più dominata e che potrebbe avere richiesto un minor dispendio energetico. Anche per il mister Antonio Floro Flores il modulo è un 4-3-3, in questo caso con Cammarota in porta, protetto dalla retroguardia formata da Kwete, D’Ambrosio, Formicola e Scarpitella; in mediana ecco invece Scalici, Del Gaudio e Grilli possibili titolari, così come capitan Giugliano, Soprano e Battista nell’attacco campano.