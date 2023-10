Diretta/ Ternana Brescia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie B, 21 ottobre 2023)

DIRETTA TERNANA BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo per vivere la diretta di Ternana Brescia: una partita nella quale le fere proveranno a prolungare la serie positiva iniziata dopo il ko di Ascoli. Vittoria sulla Reggiana e pareggio a Cittadella; la Ternana però viaggia molto lentamente, il 3-0 ai granata ha rappresentato il primo successo in un campionato che era iniziato con cinque sconfitte in sette partite, dunque i punti della squadra umbra sono al momento 6 e i gol subiti davvero troppi (12) a fronte di 9 realizzati. Cinque di questi sono arrivati nelle ultime due giornate, come detto la Ternana sta provando a risalire la corrente pur sapendo che non sarà semplice farlo.

Il Brescia deve ancora recuperare le tre partite saltate all’inizio della stagione: le rondinelle per il momento non hanno ancora perso, ma va anche detto che dopo aver vinto le prime due ha pareggiato per quattro volte consecutive. Il gol di Marcello Falzerano ha interrotto l’inviolabilità della porta che durava da 375 minuti, in totale il Brescia ha subito due gol ma per contro ne ha fatti appena 5, dunque si tratta di una squadra che in generale si prende pochi rischi. Vedremo cosa succederà tra pochi minuti sul terreno di gioco del Liberati: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, è tutto pronto e la diretta di Ternana Brescia può farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

TERNANA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Ternana Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

I TESTA A TESTA

Parlando dei precedenti per la diretta di Ternana Brescia bisogna dire che questa partita in epoca recente ha avuto una tradizione abbastanza buona. Infatti, abbiamo 10 sfide negli ultimi otto anni: qui troviamo quattro vittorie del Brescia e due della Ternana, di conseguenza con quattro pareggi. Le fere hanno festeggiato sempre al Liberati, e non lo fanno da tempo: entrambe le affermazioni umbre infatti risalgono al 2016 (rispettivamente a maggio e dicembre), quella più recente era nel finale del girone di andata e la squadra allenata da Benny Carbone aveva segnato all’inizio del secondo tempo con un destro di Simone Palombi.

Il Brescia invece in questi dieci anni che stiamo prendendo in esame ha vinto una sola volta sul campo della Ternana: qui però il successo è recente, parliamo infatti della prima giornata nel campionato 2021-2022, per l’appunto sempre in Serie B. Entrambi i gol della squadra di Filippo Inzaghi erano arrivati nel primo tempo: nello spazio di dieci minuti Riad Bajic aveva trasformato un rigore e poi capitalizzato l’assisto di Matteo Tramoni. Vedremo quindi come finirà oggi al Liberati… (agg. di Claudio Franceschini)

FERE IN RIPRESA

La diretta Ternana Brescia, in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Libero Liberati” di Terni, sarà un match valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie B. Si prospetta un match molto equilibrato: gli umbri, infatti, dopo un inizio a rilento sembra che abbiano trovato le giuste misure ottenendo una vittoria contro la Reggiana e un buon pareggio contro il Cittadella. Le Rondinelle, invece, risultato ancora imbattute dopo sei partite che hanno fruttato dieci punti.

TERNANA BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Ternana Brescia, sfida in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Libero Liberati” di Terni. Tra i padroni di casa mister Cristiano Lucarelli punterà sui giovani Raimondo e Distefano nel reparto offensivo. In difesa spazio a Celli, Capuano e Diakitè. Per le Rondinelle, invece, mister Daniele Gastaldello potrebbe rinunciare a Fares, non al meglio della condizione. Il tandem offensivo sarà composto da Moncini e Bianchi con Borrelli pronto a subentrare a gara in corso.

TERNANA BRESCIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Ternana Brescia danno per favorita la squadra umbra con il segno 1 proposto a 2.50. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei lombardi è dato a 2.95 mentre il pareggio si gioca a 3.25.

