DIRETTA TERNANA CARPI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Ternana Carpi? La Ternana segna in media 1.82 gol a partita, quasi il doppio rispetto all’1.12 del Carpi, che invece fatica a concretizzare le proprie occasioni. In difesa, la situazione è più equilibrata: la Ternana subisce 0.62 gol a partita, mentre il Carpi ne incassa 1.24, il che suggerisce una maggiore vulnerabilità difensiva degli ospiti. La differenza si riflette anche nelle percentuali di vittorie: la Ternana ha ottenuto il 61.76% dei successi, mentre il Carpi si ferma al 29.41%.

Tuttavia, entrambe le squadre hanno una buona tendenza a partite con almeno due gol (Over 1.5), con percentuali rispettivamente del 64.71% e del 70.59%, mentre per l’Over 2.5 il dato è identico (52.94%). Questo indica una propensione a incontri con diverse reti segnate. Dal punto di vista disciplinare, entrambe le squadre si trovano su livelli simili, con la Ternana che ha ricevuto 82 cartellini totali rispetto ai 79 del Carpi. La media di ammonizioni è praticamente identica (2.38 per gli umbri e 2.32 per gli emiliani), e il dato sulle espulsioni è quasi irrilevante, con una media di 0.03 cartellini rossi a partita per la Ternana e zero per il Carpi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TERNANA CARPI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’emittente satellitare Sky offrirà la trasmissione della diretta Ternana Carpi a tutti i suoi abbonati che hanno scelto il pacchetto sport tramite il servizio di streaming garantito dall’applicazione Sky Go. Rimaniamo in attesa di capire se la sfida verrà trasmessa anche in televisione.

DIRETTA TERNANA CARPI, LE FERE RIPARTONO DA LIVERANI

Inizia domenica 6 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Ternana Carpi. Presso lo Stadio Libero Liberati i rossoverdi ripartiranno sotto la guida di mister Fabio Liverani, di ritorno sulla panchina del club dopo l’esperienza maturata qui nel 2017. Il secondo posto non garantisce la promozione diretta in Serie B e la dirigenza delle Fere avrebbe voluto insediare di più la capolista Virtus Entella piuttosto che puntare a cominciare i playoff comunque dai quarti di finale. Per questo motivo, a causa dei risultati ottenuti, la sconfitta recente patita contro la Lucchese è costata l’esonero all’ormai ex Ignazio Abate.

Il Carpi, invece, deve ancora ritagliarsi il suo spazio nella post season trovandosi ora in tredicesima posizione con quaranta punti conquistati dall’avvio dell’annata calcistica. L’Ascoli ed il Campobasso stanno in agguato per approfittare di ulteriori passi falsi da parte dei biancorossi, i quali arrivano pure dal brutto KO interno rimediato contro il Gubbio. In caso di successo si potrebbe però agganciare il Perugia, oltre a lasciarsi alle spalle un’altra concorrente come il Pontedera.

TERNANA CARPI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Staremo a vedere se mister Liverani deciderà o meno di riconfermare il modulo 4-2-3-1 con Vannucchi, Casasola, Maestrelli, Capuano, Tito, Corradini, De Boer, Donati, Curcio, Cicerelli e Cianci dall’inizio se valutiamo quelle che sono le probabili formazioni della diretta Ternana Carpi. Pure il tecnico Serpini potrebbe dal canto suo decidere di modificare qualcosa rispetto al recente 4-3-1-2 ammirato con Sorzi, Cecotti, Zagnoni, Panelli, Rigo, Casarini, Mandelli, Figoli, Puletto, Saporetti e Sall dall’inizio.

DIRETTA TERNANA CARPI, LE QUOTE

Secondo i bookmakers gli ospiti non hanno praticamente possibilità di successo analizzando le quote fornite per l’esito finale della diretta Ternana Carpi. Per ad esempio Snai, i padroni di casa sono i sicuri vincitori di questo match pagando l’1 a 1.57 mentre i biancorossi vengono invece dati vincenti addirittura a 10.00. Nemmeno il pareggio appare come un risultato probabile visto che l’x è quotato a 5.00. Si preannunciano dunque tre punti facili, almeno sulla carta, per le Fere ed emiliani già condannati al KO.