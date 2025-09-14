Serie C, Diretta Ternana Carpi, streaming video tv: gli ospiti non hanno mai perso in questa stagione, sia in Coppa che in campionato (14 settembre 2025)

DIRETTA TERNANA CARPI, ANDAMENTO DIVERSO

Allo Stadio Liberati di Terni andrà in scena la diretta Ternana Carpi, in programma questa domenica 14 settembre 2025 alle ore 20:30. Una gara tra squadre che stanno attraversando un avvio di stagione molto diverso.

È vero che la Ternana è reduce dalla vittoria convincente per 4-1 a Rimini, ma allo stesso tempo le altre tre gare stagionali sono state tutte perse contro Entella in Coppa Italia e Livorno in trasferta più Ascoli in casa in campionato.

Il Carpi invece non ha ancora perso ed è anche passato al secondo turno della Coppa Italia Serie C con il Trento, vincendo ai rigori. In Serie C invece vittoria con la Pianese e doppio pareggio contro Juventus U23 e Campobasso.

DOVE VEDERE DIRETTA TERNANA CARPI, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Ternana Carpi? Allora vi consigliamo caldamente si abbonarvi a Sky. Per la diretta streaming potrete affidarvi sempre a Sky Go, scaricabile su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CARPI

La Ternana giocherà con il modulo 3-4-2-1. In porta D’Alterio, protetto con Donati, Loiacono e Martella. A centrocampo spazio a Bianay Balcot, Vallocchia, Tripi e Ndrecka. Sulla trequarti Romeo e Orellana supporteranno Ferrante.

Il Carpi sceglie lo stesso identico assetto tattico ovvero 3-4-2-1. Tra i pali Sorzi, pacchetto difensivo composto da Zagnoni, Lombardi e Rossini. Gli esterni saranno Cecotti e Rigo mentre Figoli e Rosetti in mediana. Cortesi e Stanzani dietro a Gerbi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TERNANA CARPI

Secondo i bookmakers è la Ternana favorita a 1.76 mentre la vittoria del Carpi è a 4.40 con il pareggio a 3.55. Over 2.5 a 2.12 e Under a 1.60.

