Diretta/ Ternana Casertana (Serie C) streaming video tv: capolista sempre più in fuga

DIRETTA TERNANA CASERTANA: TUTTO FACILE PER GLI UMBRI?

Ternana Casertana, in diretta dallo stadio Libero Liberati di Terni, si gioca alle ore 21.00 di oggi pomeriggio, lunedì 8 febbraio 2021, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Posticipo del lunedì con i rossoverdi sempre più in fuga in testa alla classifica: i rossoveri vivono un turno positivo anche quando non vincono, come accaduto nel match infrasettimanale pareggiato in casa del Palermo.

Un risultato ancor più importante perché seguito dalla frenata del Bari in casa contro la Cavese ultima in classifica: i punti di vantaggio degli umbri sui pugliesi restano 11 e ora per gestire il primo posto la Ternana dovrà mantenere il ritmo. Test interessante quello contro una Casertana in fase positiva, che battendo il Potenza in casa mercoledì scorso si è garantita la quarta vittoria nelle ultime 5 sfide disputate in campionato: un cambio di rendimento che ha allontanato i campani dalla zona play out, facendogli agganciare Juve Stabia e Turris al confine della zona play off.

DIRETTA TERNANA CASERTANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Casertana non sarà disponibile, ma possiamo comunque ricordare l’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CASERTANA

Le probabili formazioni della sfida tra Ternana e Casertana presso lo stadio Libero Liberati di Terni. I padroni di casa allenati da Cristiano Lucarelli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Palumbo, Damian; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Guidi con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Avella; Hadziosmanovic, Konate, Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro, Izzillo; Rosso, Castaldo, Turchetta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Ternana Casertana: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.40 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 6.00 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 5.00 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



