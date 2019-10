Diretta Ternana Catania/ Streaming video tv: gli umbri tengono la vetta? (Serie C)

Ternana Catania, diretta dall’arbitro Matteo Gariglio, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Big match con i rossoverdi che la settimana scorsa si sono ripresi la testa della classifica del girone C, grazie alla vittoria per 1-2 sul campo della Virtus Francavilla grazie alle reti di Partipilo e Ferrante, in un match combattuto che ha dimostrato però come gli umbri abbiano trovato una buona continuità, con sette punti nelle tre partite che hanno seguito l’inaspettata sconfitta interna contro il Monopoli. Dall’altra parte è proprio la continuità che in questo avvio di campionato sta mancando al Catania per puntare in maniera credibile alla vetta. In casa della Reggina gli etnei sono incappati nella loro terza sconfitta consecutiva in trasferta, risultati che hanno vanificato le vittorie tra le mura amiche contro Viterbese e Cavese. Cambiare marcia proprio in casa della capolista sarebbe un segnale importante per le ambizioni dei siciliani.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE TERNANA CATANIA

La diretta tv di Ternana Catania non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CATANIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Ternana Catania, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 3-5-2 per la Ternana guidata in panchina da Fabio Gallo, schierata con: Iannarilli; Suagher, Sini, Celli; Parodi, Palumbo, Proietti, Defendi, Mammarella; Partipilo, Marilungo. 4-3-3 per il Catania allenato da Andrea Camplone in campo con: Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Lodi, Welbeck-Maseko; Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Ternana Catania, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella umbra: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 2.10 volte la somma investita, mentre viene offerta a 3.40 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.20 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.10 e under 2.5 quotato 1.60.



