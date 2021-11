Diretta/ Ternana Cittadella streaming video tv: per crescere ancora (Serie B)

DIRETTA TERNANA CITTADELLA: VENETI OSTICI IN TRASFERTA…

Ternana Cittadella, in diretta sabato 20 novembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Le due squadre cercando di proseguire nella crescita tracciata prima della sosta. La Ternana dopo un inizio stagionale molto difficile è riuscita a ottenere successi importanti, l’ultimo sul campo dell’Alessandria che ha fatto salire gli umbri a quota 16 punti in classifica, con una finestra ormai aperta anche sulla zona play off.

Il Cittadella è arrivato alla pausa con due vittorie consecutive, piegando prima la Reggina in trasferta e poi il Pisa in casa. Due successi particolarmente importanti perché ottenuti contro formazioni di alta classifica, in particolare contro la capolista toscana, 6 punti che hanno permesso di nuovo ai veneti di agganciare la zona play off. Il 7 aprile 2018 la Ternana ha vinto in goleada l’ultimo precedente contro il Cittadella, 5-1 per gli umbri il risultato finale, mentre i granata non espugnano il “Liberati” dall’1-2 del 12 dicembre 2007.

DIRETTA TERNANA CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Cittadella di Serie B, come di consueto sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Quest’ultima detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della seconda serie italiana. Per poter visionare le gare è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, ed è possibile seguirle anche in diretta streaming video sull’applicazione Sky Go. In alternativa, è possibile seguire la Serie B, tramite le piattaforme digitali DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono l’intero campionato in diretta streaming video. Anche in questo è necessario essere abbonati per poter accedere ai contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Cittadella, match che andrà in scena al Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Defendi, Sorensen, Boben, Martella; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Donnarumma. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Cassandro, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Okwonkwo, Baldini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Libero Liberati di Terni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

