Diretta Ternana Como/ Streaming video tv: neopromosse ambiziose (Serie B)

DIRETTA TERNANA COMO: PARTITA APERTA!

Ternana Como, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 1 novembre 2021, dallo stadio Libero Liberati di Terni, è in programma per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2021-2022. Si affronteranno due neopromosse che stanno facendo abbastanza bene, quindi la diretta di Ternana Como promette di essere intrigante. I rossoverdi umbri stavano vivendo un ottimo momento, frenato però dalla sconfitta a Cosenza nel turno infrasettimanale, di conseguenza per i padroni di casa servirebbe una vittoria per ritrovare il filo di un cammino ambizioso.

Diretta/ Como Pordenone (risultato finale 1-0): vittoria pesante per i lariani

Il Como dal canto suo ha agganciato proprio la Ternana a quota 13 punti vincendo giovedì sera contro il Pordenone e portandosi dunque nel folto gruppo di squadre che nello spazio di un solo punto ti fa passare dalla zona playoff a quella playout. Al momento dunque fare troppi calcoli non avrebbe senso: meglio concentrarsi solo su quanto accadrà in campo, naturalmente anche in Ternana Como…

DIRETTA/ Cosenza Ternana (risultato finale 3-1): vittoria e sorpasso dei lupi!

DIRETTA TERNANA COMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Ternana Como sarà garantita oggi sui canali satellitari di Sky Sport, che offrirà quindi ai propri abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go. La partita di Serie B sarà però visibile in streaming anche tramite DAZN oppure Helbiz, vi sarà dunque una tripla possibilità di scelta per i telespettatori.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA COMO

Passiamo adesso a presentare le probabili formazioni di Ternana Como. Per gli umbri di Cristiano Lucarelli potremmo ipotizzare il modulo 4-4-2 con questi possibili titolari: Iannarilli in porta; difesa a quattro con Ghiringhelli, Boben, Capuano e Martella da destra a sinistra; a centrocampo altra linea a quattro con Partipilo, Proietti, Paghera e Salzano da destra a sinistra; infine in attacco potrebbe esserci Pettinari per affiancare Mazzocchi.

Diretta/ Spal Como (risultato finale 1-1): ospiti beffati da un autogol di Vignali

La replica del Como di Giacomo Gattuso potrebbe passare da uno speculare modulo 4-4-2, in questo caso con Gori titolare in porta; davanti a lui da destra a sinistra in difesa Vignali, Scaglia, Varnier e Ioannou, mentre il quartetto di centrocampo del Como potrebbe vedere titolari Chajia, Bellemo, Arrigoni e Iovine. Infine i due attaccanti lariani potrebbero essere Cerri e La Gumina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Ternana Como in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono molto favoriti e il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di segno X e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Como.

© RIPRODUZIONE RISERVATA