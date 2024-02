DIRETTA/ Ternana Como video streaming tv: perfetta parità nei precedenti (Serie B, 3 febbraio 2024)

DIRETTA TERNANA COMO, TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Ternana Como hanno visto le squadre scendere in campo per affrontarsi ben 32 volte. Le vittorie sono equamente divise con dieci successi umbri e dieci lombardi per un totale dunque di dodici pareggi, l’ultimo nella stagione 2021/2022 per 1-1 in Serie B.

Le squadre si sono affrontate la prima volta nel 1969 con una vittoria di misura della Ternana, subito restituita dal Como qualche mese dopo. Il successo più ampio è datato 2015, stiamo parlando del 12 dicembre 2015 quando la Ternana vinse in scioltezza per 4-0 grazie alle reti di Falletti, Avenatti, Gondo e Palumbo, rispettivamente due nel primo tempo e due nella ripresa. Vediamo chi di queste due squadre vincerà la propria undicesima partita staccando la diretta avversaria o se forse ci sarà il tredicesimo pareggio della storia di questo testa a testa da sempre molto equilibrato.(aggiornamento di Christian Attanasio)

TERNANA COMO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Ternana Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Ternana Como attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

POSSIBILE COLPO BIANCOBLU IN VISTA?

La diretta Ternana Como, in programma sabato 3 febbraio alle ore 16:15, racconta della 24esima giornata di Serie B. Gli umbri hanno perso due delle ultime tre ovvero contro il Bari per 3-1 e di misura con il Venezia. Le due sconfitte sono state intervallate dal successo per 3-1 tra le mura amiche e davanti al proprio pubblico con il Cittadella.

Il Como, a cavallo tra il 2023 e il 2024, aveva vinto due partite di fila contro Cosenza e Spezia, salvo poi tornare a perdere punti importanti. Il 20 gennaio, i comaschi non sono andati oltre il 2-2 in trasferta mentre con l’Ascoli, una settimana dopo, è arrivata la sconfitta per 2-0 con reti di Mendes e autogol di Cassandro.

TERNANA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Como vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Iannarilli, difesa a tre con Mantovani, Capuano e Lucchesi. A centrocampo spazio a De Boer, Faticanti e Pyyhtia con Casasola esterno a destra e Carboni a sinistra. Davanti il duo Pereiro e Raimondo.

Replica il Como col 4-3-1-2 in questo match di Terni. Tra i pali ci sarà Semper con Curto, Odenthal, Barba e Sala. Le due mezzali saranno Abildgaard e Da Cunha con Bellemo regista e Verdi subito dietro le due punte selezionato per la gara di oggi ovvero Cutrone e Gabrielloni.

TERNANA COMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ternana Como danno favorita la squadra ospite a 2.40. Secondo bet365, l’1 lo troviamo a 2.88 mentre la X del pareggio a 3.40.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol in tutto l’incontro, è quotato 2.03 contro l’1.83 di Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.80 e 1.95.











