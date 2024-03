DIRETTA/ Ternana Cosenza streaming video tv: come sono andate le ultime sfide? (Serie B, 16 marzo 2024)

DIRETTA TERNANA COSENZA: TESTA A TESTA

La diretta di Ternana Cosenza vede scendere in campo due formazioni che fanno parte dei bassifondi della classifica. In attesa dell’inizio della sfida vi mostriamo le ultime 5 partite giocate tra queste due formazioni. Le suddette gare sono state giocate tutte tra il 2021 e il 2023 ed hanno evidenziato due pareggi due vittorie per la Ternana e una sola per il Cosenza. Cosenza che ha avuto la meglio il 27 ottobre 2021 con il risultato di 3-1. Ternana che riuscì ad ottenere la rivincita nella gara di ritorno imponendosi nel Marzo del 2022 con due reti senza subirne una.

Diretta/ Pisa Ternana (risultato finale 1-0): Moreo decide il match! (Serie B, oggi 9 marzo 2024)

Due pareggi consecutivi tra il settembre 2022 e il Febbraio 2023 rispettivamente con i risultati di 1-1 e 0-0. L’ultima gara risulta essere quella di andata. Ad avere la meglio in trasferta la Ternana grazie alla doppietta meravigliosa realizzata dall’attaccante Antonio Raimondo. Oltre alla rete dell’ex Bologna, gioia del gol anche per Casasola. In mezzo la rete di Tutino. (Marco Genduso)

Diretta/ Cosenza Cittadella (risultato finale 0-0): niente reti in Calabria! (Serie B, 9 marzo 2024)

TERNANA COSENZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Cosenza sarà fornita come sempre dalla televisione satellitare, che quest’anno si occupa del campionato di Serie B: la visione sarà riservata agli abbonati e sarà prevista anche la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili anche per assistere al match in mobilità tramite le piattaforme DAZN e Now Tv, altre due emittenti che garantiscono la visione del torneo cadetto.

UMBRI IN ZONA PLAY-OUT

Ternana Cosenza è in diretta dallo stadio Libero Liberati di Terni, alle ore 14:00 di sabato 16 marzo 2024: si gioca per la trentesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Si affrontano due squadre in piena lotta per mantenere la categoria: da una parte gli umbri che, a quota 29 punti, si ritrovano pienamente invischiati nella zona play-out; dall’altra i Lupi calabresi che, grazie al pareggio contro il Cittadella, mantengono un margine di quattro lunghezze sugli spareggi retrocessione.

DIRETTA/ Ternana Parma risultato live, streaming video tv: per la vittoria! (Serie B, 2 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA TERNANA COSENZA

Per Ternana Cosenza mister Roberto Breda punterà sul solito 3-5-2 con Sgarbi, Capuano e Lucchesi nel pacchetto arretrato. A comporre il tandem offensivo, invece, Pereiro e Favilli. In casa ospite, invece, saranno Marras, Forte e Antonucci a formare il tridente offensivo del Cosenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vuole scommettere sulla diretta Ternana Cosenza, andiamo a vedere le quote Snai. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra umbra vi farebbe guadagnare 2,35 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,10 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione calabrese, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,05 volte la somma messa sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA