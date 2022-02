Diretta Ternana Cremonese/ Streaming video tv: entrambe per rilanciarsi! (Serie B)

DIRETTA TERNANA CREMONESE: GRIGIOROSSI PER RIPARTIRE!

Ternana Cremonese, in diretta dallo stadio Libero Liberati, si gioca alle ore 14:00 di sabato 26 febbraio: riparte subito il campionato di Serie B 2021-2022, siamo nella 26^ giornata che di fatto conclude un periodo ricchissimo, perché dopo la sosta abbiamo vissuto due turni infrasettimanali consecutivi. Entrambe le squadre cercano riscatto: la Ternana, ancora impegnata nella lotta per evitare il playout ma con un margine utile, non ha saputo dare seguito alla bella vittoria di Parma ed è letteralmente crollata a Ferrara, incassando 5 gol dalla Spal in un tardo pomeriggio da incubo.

La Cremonese, trovatasi in testa alla classifica con una grandissima e sorprendente corsa, ha subito il destino di chi l’ha preceduta: le vertigini, che hanno portato a un doppio 0-0 contro Perugia e Vicenza. Adesso dunque i grigiorossi vogliono tenere il passo per rimanere a contatto con la possibilità di centrare la promozione diretta; vedremo come andranno le cose nella diretta di Ternana Cremonese, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche utile considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TERNANA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Cremonese viene regolarmente trasmessa sui canali della televisione satellitare: tutta la Serie B è infatti su Sky e potrà essere seguita dagli abbonati al pacchetto Calcio, sui relativi canali. L’alternativa naturalmente rimane quella di DAZN, per una visione di Ternana Cremonese diretta streaming video: anche questa piattaforma ha i diritti per il campionato cadetto, di conseguenza i clienti potranno avvalersi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CREMONESE

Cristiano Lucarelli perde Salim Diakité e Palumbo, che sono squalificati: nella diretta Ternana Cremonese Ghiringhelli sarà il terzino destro di una difesa completata da Sorensen e Marco Capuano come centrali e da Martella sulla sinistra (in porta andrà chiaramente Iannarilli), a centrocampo invece Paghera o Salzano ma rischia anche Koutsoupias, dunque entrambe le alternative potrebbero essere in campo con Proietti. Si potrebbe cambiare anche davanti: Partipilo, Diego Peralta e Furlan potrebbero giocare insieme, o magari due di loro sulla trequarti ad accompagnare Stefano Pettinari o Simone Mazzocchi che si giocano il posto da prima punta.

Fabio Pecchia cambia dopo il pareggio di martedì: forse anche in difesa dove Okoli e Bianchetti proteggeranno sempre Carnesecchi mentre Sernicola può giocare a sinistra (con Casasola a destra), quasi certamente a centrocampo dove tornerà titolare Castagnetti che affiancherà Fagioli, e così anche sulla trequarti con Baez che dovrebbe rientrare come esterno sinistro alto al posto di Rafia. Al centro Gaetano appare favorito su Strizzolo, Zanimacchia potrebbe essere confermato a destra, come prima punta se la giocano Gondo e Di Carmine sempre che Daniel Ciofani sia ancora ai box, altrimenti il titolare potrebbe essere lui.



