Diretta/ Ternana Foggia (Serie C) streaming video tv: rossoverdi al comando

DIRETTA TERNANA FOGGIA: I PUGLIESI IN DIFFICOLTÀ

Ternana Foggia, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone C. I rossoverdi hanno appena preso il comando della classifica nel turno infrasettimanale, grazie all’importante vittoria per 1-3 ottenuta sul campo del Catania. Umbri a segno con Partipilo, Raicevic e Defendi e capaci di segnare tre gol per la seconda volta consecutiva, dopo il tris casalingo inflitto al Potenza. Dunque tre vittorie e tre pareggi in 6 partite disputate per la squadra di Lucarelli che ora cercherà di compiere un ulteriore passo avanti contro il Foggia, che dopo l’ottima partenza col 2-0 casalingo sul Potenza è incappato invece in tre sconfitte consecutive. Dopo i ko contro Bisceglie e Catanzaro i Satanelli sono caduti anche nel turno infrasettimanale, sconfitti 1-2 tra le mura amiche dello stadio Zaccheria dall’Avellino. Un ko che suona come un campanello d’allarme, anche se il campo di Terni sembra quello più ostico dove andare a provare a fare di nuovo punti.

DIRETTA TERNANA FOGGIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Ternana Foggia, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA FOGGIA

Le probabili formazioni di Ternana Foggia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Liberati di Terni. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1: Iannarilli; Defendi, Boben, Mammarella; Damian, Palumbo; Partipilo, Falletti, Torromino; Vantaggiato. Gli ospiti guidati in panchina da Marchionni schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Fumagalli; Gavazzi, Gentile, Germinio; Kalombo, , Raggio Garibaldi, Rocca, Di Masi; Curcio, Dell’Agnello.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Ternana Foggia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa rossoverdi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,65, mentre poi si sale già a quota 3,45 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,50 volte la posta in palio in caso di successo dei Satanelli per chi avrà puntato sul segno 2.



