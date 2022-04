Diretta/ Ternana Frosinone streaming video tv: ospiti per blindare play-off (Serie B)

DIRETTA TERNANA FROSINONE: PARTITA IN EQUILIBRIO!

La diretta di Ternana Frosinone, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, si disputerà lunedì 18 aprile a partire dalle ore 18.00 allo Stadio Libero Liberati. Le due squadre, in considerazione dei rispettivi obiettivi, stanno vivendo entrambe un buon momento. I padroni di casa, da neo-promossi, sono riusciti a conquistare senza particolari difficoltà la salvezza, tanto che adesso si trovano all’undicesimo posto della classifica e possono persino sognare i play-off, che attualmente distano 7 punti. Ad occupare l’ultimo posto utile per la prossima fase della competizione sono proprio i ciociari, a quota 54 all’ottavo piazzamento.

Diretta/ Crotone Ternana (risultato finale 1-2): Defendi firma il colpaccio!

Il loro obiettivo è per cui quello di difenderlo dalle insidie delle dirette contendenti. Entrambe le compagini arrivano comunque da una vittoria. I rossoverdi nello scorso turno hanno battuto in trasferta il Crotone, mente i gialloblù sono usciti trionfanti dalla sfida casalinga contro la Cremonese. L’ambizione è dunque quella di dare continuità ai risultati positivi.

DIRETTA/ Frosinone Cremonese (risultato finale 2-1) video tv: game over allo Stirpe!

DIRETTA TERNANA FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire il match anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

Diretta/ Ternana Lecce (risultato finale 1-4): poker con Ragusa!

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Ternana Frosinone rivelano che le liste degli indisponibili delle due squadre, in vista del turno di Serie B, non sono lunghe. I padroni di casa hanno ritrovato il portiere Iannarilli, guarito dal Covid-19. Non dovrebbero avere recuperato invece gli infortunati Agazzi e Capuano. Per il resto presumibilmente l’undici del tecnico Cristiano Lucarelli sarà simile a quello visto nell’ultima partita di campionato. Un 3-5-2 così schierato: Iannarilli: Celli, Sorensen, Bogdan; Martella, Palumbo, Proietti, Koutsoupias, Furlan; Donnarumma, Partipilo. Gli ospiti invece dovranno fare i conti con una assenza importante a centrocampo, ovvero quella dello squalificato Ricci. Il tecnico Fabio Grosso nel suo 4-3-3 dovrebbe ottemperare a questa lacuna così: Minelli; Brighenti, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Boloca, Lulic; Canotto, Ciano, Zerbin.

QUOTE TERNANA FROSINONE

Le quote della diretta Ternana Frosinone offerte dall’agenzia di scommesse Sisal confermano che il match di Serie B si preannuncia piuttosto equilibrato. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 2,70, mentre il successo degli ospiti, con il segno 2, è a 2,60. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece a 3,15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA