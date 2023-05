DIRETTA/ Ternana Frosinone video streaming tv: la storia è cominciata nel 2014

DIRETTA TERNANA FROSINONE: TESTA A TESTA

La diretta di Ternana Frosinone pone di fronte due formazioni che non hanno più nulla da dire all’interno di questo campionato. I rossoverdi occupano la quattordicesima posizione a quota 43 mentre il Frosinone ha già ottenuto il pass giocare il prossimo anno in massima serie. Le due formazioni si sono affrontate per la prima volta nel 2014, quando la Ternana riuscì ad avere la meglio allo stesso risultato di 0-1, gol di Gavazzi. Le due formazioni si sono affrontate 12 volte, i maggiori successi sono arrivati per la formazione in maglia gialloblù con sei vittorie. Il secondo risultato più frequente tra le due formazioni è il pareggio, arrivato in ben quattro circostanze. Sono solamente due, invece, le vittorie della Ternana.

Tra le gare da ricordare c’è sicuramente quella valevole per il campionato di serie B giocata nel 2022 con il risultato di 4-4. Frosinone che andò in vantaggio nei primi minuti salvo poi essere ripresa con il sorpasso della Ternana. Rossoverdi che poi si fecero pareggiare a causa dell’autogol del difensore Bogdan per poi tornare nuovamente in vantaggio con Palumbo e subire il pareggio dal difensore oggi in forza alla Juventus, Gatti. Pettinari che riportò in vantaggio la Ternana e ciociari che si presero un punto con l’attaccante americano Novakovich direttamente dagli 11 m al novantaseiesimo. (Marco Genduso)

TERNANA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Frosinone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Frosinone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

OSPITI FAVORITI!

Ternana Frosinone, in diretta venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie B. Ciociari al passo d’onore dopo aver festeggiato, grazie alla vittoria contro il Genoa, non solo la promozione in Serie A ma anche il matematico primo posto, con il Frosinone che ha dunque vinto il campionato cadetto per la prima volta nella sua storia.

Chiusura amara invece per la Ternana che a Como ha subito la quarta sconfitta consecutiva in campionato, pur tirando il sospiro di sollievo della matematica salvezza, visto che per differenza reti e classifica avulsa gli umbri sono in vantaggio rispetto a Cittadella e Cosenza. Il clima è comunque dimesso con l’avventura in rossoverde del tecnico Lucarelli arrivata ormai ai titoli di coda. All’andata netto 3-0 del Frosinone sulla Ternana, pirotecnico 4-4 nell’ultimo precedente tra le due squadre al “Liberati”, datato 18 aprile 2022.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Ternana Frosinone match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi; Falletti, Palumbo; Favilli. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Moro, Caso.

TERNANA FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











