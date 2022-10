Diretta/ Ternana Genoa streaming video tv: big match al “Liberati” (Serie B)

DIRETTA TERNANA GENOA: OSPITI FAVORITI!

Ternana Genoa, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Libero Liberati di Ternana, sarà una sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie B. Big match di giornata fra la Ternana, capolista solitaria della classifica, e il Genoa che divide a una lunghezza di distanza il secondo posto a quota 18 punti con Reggina, Frosinone e Bari. Sfida che potrebbe dunque dire molto sulle ambizioni di Serie A di entrambe le compagini, col Genoa che partiva a inizio stagioni con maggiori credenziali rispetto agli umbri.

La Ternana è la squadra del momento, reduce da 5 vittorie consecutive, l’ultima esaltante rimontando da 2-0 a 2-3 sul difficile campo del Benevento. Il Genoa ha ottenuto dalla sua 10 punti nelle ultime 4 uscite, vincendo anche nell’ultima trasferta di Cosenza giocata per buona parte in inferiorità numerica per l’espulsione di Bani alla mezz’ora del primo tempo. Il 28 novembre 2004 il Genoa ha vinto di misura, 0-1, l’ultimo precedente di campionato disputato a Terni, con i rossoverdi che non battono i Grifoni in casa dall’1-0 del 27 settembre 2003.

TERNANA GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Genoa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Genoa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA GENOA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Genoa, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Diakitè, Corrado; Paghera, Cassata, Di Tacchio; Partipilo, Palumbo; Donnarumma.Risponderà il Genoa allenato da Alexander Blessin con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Martinez; Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Pajac; Strootman, Frendrup; Jagiello, Aramu, Gudmundsson, Coda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











