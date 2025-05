DIRETTA TERNANA GIANA ERMINIO, TUTTO APERTO

Un solo gol a dividere le due squadre in questi quarti di finale di playoff Serie C. La diretta Ternana Giana Erminio, in programma mercoledì 21 maggio 2025 alle ore 20:00, è dunque ancora tutta completamente da decidere.

Il match d’andata è terminato infatti con il risultato di 1-0 grazie a Tirelli che al 55esimo ha aperto le marcature nonché decide il primo round di uno scontro molto equilibrato che ha visto 10 tiri per la Giana e 7 per la Ternana.

Video Giana Erminio Ternana (1-0)/ Gol e highlights: Tirelli fa sognare!

I rossoverdi si sono classificati secondi nel Girone B dietro alla Virtus Entella con uno scarto di 9 punti mentre la Giana Erminio, che militava nel Girone A, è arrivata sesta nella regular season e nei playoff ha eliminato Virtus Verona, Renate e Monopoli.

DOVE VEDERE DIRETTA TERNANA GIANA ERMINIO, STREAMING VIDEO

Ecco dove vedere la diretta Ternana Gubbio: il match sarà visibile su Sky attraverso l’abbonamento. La diretta streaming invece si potrà vedere sull’applicazione di Sky Go.

Video Monopoli Giana Erminio/ (1-3) highlights e gol: lombardi avanti in scioltezza (Serie C, 14 maggio 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI TERNANA GIANA ERMINIO

La Ternana giocherà con il 3-4-2-1. In porta Vannucchi, difeso dal terzetto Donati, Capuano e Fazzi: Agiranno da esterni Casasola e Tito mentre in mediana De Boer e Vallocchia. Sulla trequarti Curcio e Cicerelli dietro a Cianci.

La Giana Erminio risponderà con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Mangiapoco, protetto da Alborghetti, Scaringi e Ferri. A centrocampo, da destra verso sinistra, Caferri, Lamesta, Marocca, Nichetti e De Maria. In attacco Tirelli e Stuckler.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TERNANA GIANA ERMINIO

Il successo della Ternana è offerto a 1.56 contro la X a 3.60 e il 2 fisso a favore della Giana Erminio a 5.80. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.60.

Diretta/ Monopoli Giana Erminio (risultato 1-3): Stuckler chiude il match! (14 maggio 2025)