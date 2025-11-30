Diretta Ternana Guidonia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA TERNANA GUIDONIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi minuti e sarà finalmente Ternana Guidonia, ma prima di commentare il match vediamo insieme qualche dato sul momento di forma delle due squadre per capire se si tratta veramente di un Davide contro Golia matematico oppure se ci sono i presupposti per un risultato inaspettato. La Ternana arriva con numeri estremamente alti sul piano atletico: 11,6 km percorsi, 1,9 xG, 1,6 xA, e un volume di 15 tiri totali, 6 nello specchio. Il 66% delle occasioni nasce da attacchi diretti e rotazioni veloci tra mezzali e trequarti. Il baricentro è tra i più alti del torneo (47 metri), con 14 recuperi offensivi. Difensivamente, però, la squadra soffre le transizioni: 1,5 xGA su ribaltamenti avversari. Corner: 6,4 battuti, 5 concessi.

DIRETTA/ Ternana Juventus U23 (risultato finale 1-0): la decide Leonardi! (oggi 23 novembre 2025)

Il Guidonia propone invece un calcio molto più compatto: 46% di possesso, 1,2 xG, 1,1 xGA, e una difesa che protegge bene la zona centrale (3,5 tiri nello specchio concessi). Il 57% delle occasioni nasce da ripartenze laterali con 4-6 passaggi, mentre offensivamente la squadra è più cinica che volumetrica (9,8 tiri totali). Corner: 4 battuti, 6 concessi. Nei finali la squadra laziale cresce con il 44% dei gol dal 70’ in poi. Rimanete su questa pagina perché tra pochissimi istanti comincerà la diretta di Ternana Guidonia, il fischio di inizio sta per cominciare, via! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Sambenedettese Ternana (risultato finale 0-0): a reti bianche! (Serie C, 15 novembre 2025)

DIRETTA TERNANA GUIDONIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Appuntamento classico con la diretta Ternana Guidonia, saremo infatti sui canali tv di Sky Sport e in diretta streaming video su Now, sempre in abbonamento.

TERNANA GUIDONIA: IN ALTA CLASSIFICA!

La diretta Ternana Guidonia si gioca alle ore 17:30 di domenica 30 novembre, e rappresenta una gran bella partita nella 16^ giornata del girone B di Serie C 2025-2026, perché in campo abbiamo due delle tre squadre che entrando nel turno erano nel gruppetto delle quarte, anche se staccate dalle prime tre.

Possiamo comunque dire che Ternana e Guidonia proseguano l’inseguimento a Arezzo, Ravenna e Ascoli: gli umbri naturalmente erano già indicati tra i favoriti per la promozione, hanno perso qualche punto per strada con tanti pareggi ma domenica scorsa sono tornati a vincere, battendo la Juventus U23 in casa.

DIRETTA/ Ternana Vis Pesaro (risultato finale 1-1): Dubickas risponde a Stabile (Serie C, 9 novembre 2025)

Il Guidonia è senza ombra di dubbio la grande rivelazione dell’anno: nelle ultime due giornate ha raccolto un solo punto (pareggio sul campo del Campobasso) ma alzi la mano chi poteva immaginarsi che a fine novembre sarebbe stata in corsa per un posto nella fase nazionale dei playoff.

La neopromossa romana sta facendo benissimo e proverà a confermarsi, intanto il primo obiettivo era la salvezza e qui possiamo dire che ci siamo quasi; ora si andrà a caccia del colpo al Liberati, vedremo se la diretta Ternana Guidonia lo porterà in dote perché la squadra continui a sognare in grande.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA GUIDONIA

Analizziamo il 4-3-1-2 di Fabio Liverani che per la diretta Ternana Guidonia potrebbe ricalcare quello visto domenica: quindi D’Alterio tra i pali con una difesa nella quale Francesco Donati, Marco Capuano e Martella sono schierati in linea, a supportarli ecco un centrocampo con Romeo e Ndreçka che si piazzano sulle corsie laterali e poi la regia di Vallocchia e Garetto che lo affianca, tra le linee dovrebbe agire ancora Orellana pronto a fornire assist ad Alexis Ferrante e Dubickas che stazionano davanti, ma attenzione perché i rossoverdi hanno parecchie alternative dalla panchina.

Ne ha meno il Guidonia di Ciro Ginestra, ma comunque non mancano: ad esempio il giovane Spavone che può fare la seconda punta, affiancando Bernardotto al posto di Falleni, ma anche la mezzala offensiva, qui sono Mastrantonio e Lorenzo Russo a rischiare la maglia con Tascone che invece potrebbe essere in competizione con Tessiore e Franchini, sulle fasce si dovrebbe andare con la conferma di Zappella a destra ed Errico a sinistra, anche per i romani difesa a tre con Vitturini, Cristini e Mulè che quindi si piazzano davanti al portiere, che sarà Stellato.

QUOTE E PRONOSTICO TERNANA GUIDONIA

Scopriamo anche le quote che l’agenzia Snai ha indicato per la diretta Ternana Guidonia, con le fere favorite grazie ad un valore ammontante a 1,65 volte la somma investita sul segno 1, di contro abbiamo il segno 2 che regola l’affermazione dei romani e vi garantirebbe una vincita equivalente a 4,90 volte la giocata, infine puntando sul segno X andreste a guadagnare 3,40 volte quella che sarà stata la cifra messa sul tavolo.