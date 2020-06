Diretta Ternana Juventus U23/ Streaming video Rai: finale Coppa Italia Serie C

Ternana Juventus U23 si gioca alle ore 20:45 di sabato 27 giugno, presso il Dino Manuzzi di Cesena: campo neutro per la finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020, una sfida che dopo la pandemia da Coronavirus è stata riorganizzata in gara secca. Assisteremo dunque a 90 minuti, ed eventualmente i tempi supplementari se il risultato dovesse essere di parità; poi, calci di rigore. Tecnicamente la vittoria della Coppa Italia Serie C assegna di diritto un posto nella fase nazionale dei playoff del campionato, dimezzando la strada verso la promozione in Serie B; tuttavia la Lega Pro sta ancora definendo il calendario per gli spareggi, sappiamo già infatti che la stagione regolare si è già conclusa e le promozioni delle prime di ciascun girone sono ufficiali, ma adesso bisogna chiudere il cerchio. Intanto la Ternana si presenta a questa finale grazie al superamento della semifinale contro il Catania, due partite senza subire gol; i rossoverdi almeno sulla carta hanno qualcosa in più rispetto alla Juventus U23, ma i giovani bianconeri hanno avuto un cammino straordinario nel torneo e nel turno precedente sono stati in grado di rimontare uno 0-2 incassato dalla Feralpisalò, imponendosi per 4-0 in casa. Aspettiamo dunque con trepidazione che prenda il via la diretta di Ternana Juventus U23; nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

La diretta tv di Ternana Juventus U23 sarà trasmessa in chiaro per tutti: l’appuntamento è infatti su Rai Sport, canale che trovate sul vostro televisore e che è disponibile anche sul proprio “gemello” Rai Sport +. Naturalmente sarà possibile assistere alla partita anche attraverso il servizio garantito da Rai Play, dunque in diretta streaming video e dotandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; strumenti che vi saranno utili per accedere a Sportube, il portale che da qualche anno garantisce la visione di tutte le partite di campionato e Coppa della terza divisione, in abbonamento stagionale oppure acquistando di volta in volta il singolo match. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Fabio Gallo ritrova Paghera per Ternana Juventus U23: il centrocampista era squalificato nella semifinale di ritorno e torna in campo dove potrebbe prendere il posto di Palumbo, guidando la zona mediana con la collaborazione delle due mezzali Salzano e Verna. Da non prendere sottogamba tuttavia la candidatura di capitan Marino Defendi, che potrebbe partire titolare; in difesa Michele Russo e Bergamelli davanti al portiere Iannarilli (favorito su Tozzo), sulle fasce potrebbero giocare Parodi e Mammarella.davanti c’è l’imbarazzo della scelta: tra Furlan, Torromino e Partipilo Gallo dovrà scegliere due giocatori che agiscano sulla trequarti, appoggiando la prima punta che uscirà invece dal ballottaggio tra Vantaggiato, Alexis Ferrante e Marilungo. Sarà 4-2-3-1 per Fabio Pecchia: i giovani bianconeri puntano su Nocchi o Loria tra i pali, una difesa con Dragusin e Delli Carri centrali mentre Di Pardo e Frabotta saranno i laterali bassi. In mezzo al campo Idrissa Touré va verso la conferma, da valutare invece Muratore; Fagioli, Rafia e Zanimacchia cercano spazio sulla trequarti ma sarà difficile perché qui agiscono anche Del Sole, Brunori Sandri e Portanova che sono stati decisivi in semifinale. Così come Ettore Marchi, il veterano cui ancora una volta il suo allenatore dovrebbe affidare la maglia di prima punta, contesa idealmente con lo stesso Brunori che può sempre fare un passo avanti.

Il pronostico su Ternana Juventus U23, sancito dall’agenzia Snai, indica nella formazione rossoverde quella favorita: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,10 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre arriviamo ad un valore di 3,20 volte la puntata con il segno X che regola il pareggio – si intende un risultato di parità entro i tempi regolamentari. Il successo dei giovani bianconeri, identificato dal segno 2, vi farebbe intascare una vincita corrispondente a 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.



