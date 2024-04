DIRETTA/ Ternana Modena video streaming tv: nella storia c’è un dominio umbro! (Serie B, 6 aprile 2024)

DIRETTA TERNANA MODENA: TESTA A TESTA

Ci siamo quasi e la diretta Ternana Modena avrà finalmente inizio. Per addentrarci meglio nel match, diamo un’occhiata ai testa a testa tra le due squadre. Sono ben 33 le volte i precedenti con un predominio umbro da 19 successi contro le 8 vittorie del Modena e i 6 pareggi. Il segno X manca addirittura dal 2014 dato che nei successivi sette incontri non c’è mai stato nessun pareggio.

Di queste sette sfide, solo una è terminata con una vittoria ospite ed è stato nel 2015 con la Ternana che ebbe la meglio al Braglia di Modena. Nell’ultimo precedente però a vincere è stato il Modena per 2-1 in casa con gol di Palumbo e Falcinelli più la rete di Dionisi al quinto di recupero che non ha dato il via alla rimonta. La sfida con lo scarto maggiore tra queste due squadra è stata giocata nel 2004 quando il Modena vinse nettamente per 4-0, così come accaduto nel 1970 ma a parti inverse. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TERNANA MODENA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Ternana Modena sarà visibile in tanti modi diversi, quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, mentre in ultima battuta si potrà vedere anche con Dazn.

LA PRESENTAZIONE

Per la diretta di Ternana Modena, che si giocherà oggi 6 aprile 2024 alle ore 14,00 valida per la 32esima giornata di Serie B, la Ternana subisce un duro colpo nella corsa alla salvezza, perdendo nettamente contro la Sampdoria con un secco 4-1. Dopo aver subito il primo gol, la rete di Pereiro all’inizio della ripresa sembrava riportare in gioco la squadra di Breda, ma un finale catastrofico ha permesso alla Samp di segnare altri tre gol, portando il risultato finale a un sonoro poker. È la prima volta quest’anno che la Ternana subisce quattro reti in una sola partita.

La situazione in classifica continua a essere preoccupante: la squadra occupa una delle due posizioni per i playout, mentre la salvezza diretta sembra sempre più distante. Nonostante alcuni risultati altalenanti, alcuni successi recenti hanno dato un po’ di fiducia all’ambiente. Ora è fondamentale puntare a ottenere punti preziosi già dalla prossima sfida contro il Modena, soprattutto giocando in casa al Liberati.

DIRETTA TERNANA MODENA: PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di capire dalle probabili formazioni della diretta di Ternana Modena i possibili protagonisti di questo match: per i padroni di casa, Pereiro si conferma come l’uomo più in forma. Oltre al gol segnato nell’ultima giornata, dimostra di possedere piedi da trequartista e il fisico da attaccante, un mix vincente per entrambe le categorie.

La sua presenza in campo sarà cruciale per la squadra di casa nell’organizzazione dell’attacco e nella ricerca di gol fondamentali per la salvezza. Dall’altra parte, per il Modena, Palumbo sarà chiamato ad orchestrare le trame offensive in cabina di regia.

TERNANA MODENA, LE QUOTE

Se qualcuno volesse scommettere, andiamo a vedere le quote della diretta di Ternana Modena grazie al supporto del sito di Snai: il bookmaker mette il segno 1 a 2,3 mentre il suo opposto a 1,8. Il pareggio che si legge X invece è quotato a 2.











