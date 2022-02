Diretta/ Ternana Monza streaming video tv: brianzoli, esame di maturità (Serie B)

DIRETTA TERNANA MONZA: STROPPA DEVE SVOLTARE IN TRASFERTA!

Ternana Monza, in diretta martedì 15 febbraio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Libero Liberati di Terni sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Vero esame di maturità per i brianzoli che hanno di nuovo rialzato la testa con il 4-0 casalingo alla Spal, riscattando il ko di Cremona. Tanti alti e bassi però finora per il Monza che non hanno permesso di proporsi in maniera convincente nella lotta al secondo posto, ancora a tiro comunque a 3 punti di distanza.

La Ternana sarà un banco di prova interessante, i rossoverdi hanno fermato il Pisa sullo 0-0 a domicilio nell’ultimo turno di campionato disputato e restano a +6 dalla zona play out, marciando ormai a ritmo costante verso la salvezza, obiettivo fondamentale del club in questa stagione. All’andata pari 1-1 tra le due squadre con la Ternana che ha riacciuffato con Capone il pari al 95′, ultimo precedente a Terni datato 3 marzo 2019 con vittoria per 0-1 del Monza.

DIRETTA TERNANA MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Ternana Monza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA MONZA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Monza, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Martella; Agazzi, Proietti, Palumbo; Partipilo, Peralta; Pettinari. Risponderà il Monza allenata da Giovanni Stroppa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Bettella, Paletta, Carlos Augusto; Sampirisi, Colpani, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Mota Carvalho, Mancuso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Monza allo stadio Libero Liberati, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



