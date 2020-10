Diretta/ Ternana Palermo streaming video e tv: sfida tra grandi piazze (Serie C)

DIRETTA TERNANA PALERMO: BIG MATCH DELL’INFRASETTIMANALE

Ternana Palermo, diretta dal signor Gualtieri di Asti, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone C, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Liberati. Sfida affascinante tra i rossoverdi e i rosanero, piazze importanti che ora si ritrovano a ripartire dalla terza serie dopo diverse vicissitudini. Dopo lo 0-0 interno contro la Viterbese, gli umbri hanno messo in mostra in maniera più decisa il loro potenziale andando a calare il tris sul campo della Paganese, con reti messe a segno da Vantaggiato, Damian e Falletti. Palermo ancora fermo al ko sul campo del Teramo, la squadra di Boscaglia ha sfruttato gli ultimi giorni per provare a riorganizzarsi e trovare una quadratura del cerchio, con la formazione rosanero che era sembrata ancora un cantiere aperto nella trasferta abruzzese all’esordio in campionato.

DIRETTA TERNANA PALERMO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Ternana Palermo, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PALERMO

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Ternana e Palermo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cristiano Lucarelli con un 3-4-1-2: Iannarilli; Suagher, Diakitè, Russo; Furlan, Paghera, Defendi, Laverone; Torromino; Vantaggiato, Marilungo. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Boscaglia affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Pelagotti, Crivello, Marconi, Lancini, Peretti, Odjer, Palazzo, Valente, Kanoute, Floriano, Saraniti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Ternana Palermo grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,20, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,15, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,75 la posta scommessa.



