Diretta/ Ternana Palermo, streaming video tv: sfida Lucarelli-Corini (Serie B)

DIRETTA TERNANA PALERMO: LUCARELLI È LANCIATO!

Ternana Palermo, in diretta sabato 8 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre molto ambiziose, reduci da momenti totalmente diversi ma con lo stesso obiettivo: sognare in grande.

La Ternana di Cristiano Lucarelli è a quota 13 punti dopo le prime sette giornate, frutto di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. Le Fere arrivano a questo appuntamento con tre vittorie consecutive, l’ultima per 0-2 sul campo del Cittadella. Il Palermo è fermo a quota 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. I rosanero nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-1 dal Sudtirol.

TERNANA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PALERMO

Qualche ballottaggio da valutare per Lucarelli e Corini, ma andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Ternana Palermo. Partiamo dalla compagine umbra, in campo con il 4-3-3: Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Capuano, Corrado, Agazzi, Di Tacchio, Coulibaly, Partipilo, Favilli, Palumbo. Passiamo adesso alla compagine siciliana, schierata con il 4-2-3-1: Pigliacelli, Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju, Segre, Stulac, Elia, Floriano, Di Mariano, Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ternana Palermo vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri offerti dall’agenzia Eurobet. Iniziamo dall’1-X-2: la vittoria della Ternana è data a 2,10, il pareggio è a 3,35, mentre il successo del Palermo è quotato 3,50. L’Under 2,5 è quotato 1,80, mentre l’Over 2,5 paga 1,90 volte la posta. C’è più distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,72 e a 2,00.

