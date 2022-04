DIRETTA/ Ternana Perugia video streaming tv: la grande storia del derby umbro

DIRETTA TERNANA PERUGIA: TESTA A TESTA

Il derby umbro Ternana Perugia non si gioca al Liberati dallo scorso maggio: era la partita valida per il girone della Supercoppa Serie C – entrambe le squadre erano infatti neopromosse – e i rossoverdi si erano imposti per 1-0 grazie al gol di Aniello Salzano. Se parliamo di campionato invece, a parte ovviamente il pareggio del Curi nello scorso dicembre, l’ultima volta è nella stagione 2017-2018: c’è un’ottima tradizione recente visto che gli ultimi precedenti partono dal novembre 2014 (e riguardano tutti la Serie B), in questo contesto il Perugia ha vinto tre volte contro le due della Ternana (che sono consecutive, ma distanziate di tre anni) e l’ultima volta in cui il Grifone ha festeggiato in trasferta è stato nel febbraio 2017, gol messo a segno da Francesco Nicastro ad un quarto d’ora dal termine.

Diretta/ Perugia Parma (risultato finale 2-1): accorcia Vazquez!

Curiosamente le tre vittorie del Perugia in questo lasso di tempo sono arrivate sempre per 1-0, e al Liberati nell’ottobre 2015 aveva deciso il rigore di Matteo Ardemagni; l’ultima volta in cui il Grifone ha segnato più di un gol al Liberati risale addirittura al novembre 2004, sempre in Serie B, con Ferreira Pinto e Jaroslav Sedivec che avevano vinto il derby per la squadra di Stefano Colantuono. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Benevento Ternana (risultato finale 1-2): Partipilo beffa i sanniti!

DIRETTA TERNANA PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Perugia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Ternana Perugia in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

Diretta/ Ternana Frosinone (risultato finale 4-4): Novakovich al 96'!

TENSIONE E CLIMA INFUOCATO!

Ternana Perugia, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Derby dell’Umbria sempre caldissimo, tra due tifoserie visceralmente rivali. Ternana che si è portata in classifica alle spalle del Perugia a soli 4 punti di distanza, con un pizzico di fortuna in più le Fere avrebbero potuto essere competitive anche per i play off.

Il Perugia spera ancora di partecipare agli spareggi restando a -3 dal Frosinone ottavo: Grifoni che hanno dimostrato di crederci battendo il Parma in casa nell’ultimo turno di campionato, in una striscia di imbattibilità al momento lunga 5 partite. 1-1 nel derby d’andata allo stadio Renato Curi, il 12 febbraio 2017 il Perugia ha vinto 0-1 l’ultimo precedente in Serie B a Terni, i rossoverdi non si impongono nel derby casalingo dal 2-1 del 29 aprile 2007.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Perugia, match che andrà in scena al Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; S. Diakité, Bogdan, Celli; Furlan, Agazzi, Proietti, Palumbo, Martella; Partipilo, Donnarumma. Risponderà il Perugia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Rosi, Curado, Dell’Orco; Ferrarini, Burrai, Segre, Lisi; Santoro; Carretta, Olivieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA